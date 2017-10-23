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Новости Сирии
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В Сирию и Ирак отправились дополнительные бригады британских медиков
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    В Сирию и Ирак отправились дополнительные бригады британских медиков

    22:13  23 Октября 2017
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    В Сирию и Ирак отправились дополнительные бригады британских медиков

    Лондон, 23 октября. Великобритания направила в Сирию и Ирак дополнительные бригады военных медиков, а военным инженерам продлила на шесть месяцев срок пребывания в регионе. Об этом сообщил журналистам министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон.

    В ходе интернет-брифинга Фэллон сообщил, что британские военные в основном обеспечивают безопасность персонала баз международной коалиции. 

    По его словам, Великобритания развернула в регионе дополнительные бригады военных медиков. Военным инженерам при этом были продлены командировки. Они останутся в регионе еще на полгода. 

    «Наши ВВС продолжат наносить удары по террористам до тех пор, пока они не будут уничтожены в Ираке и Сирии. А те, кто отправляется воевать в рядах ИГ1 («Исламское государство»1, террористическая группировка, запрещенная в РФ), совершают преступление», — подчеркнул министр.

    В Сирию и Ирак отправились дополнительные бригады британских медиков

    Отметим, ранее телеканал RT опубликовал заявление официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, который выразил сомнения в связи с заявлением Фэллона о «неоценимом» вкладе Великобритании в разгром «жалкой секты» ИГ.

    Конашенков, в частности, отметил, что Фэллон рапортует, что с 2014 года королевские ВВС нанесли по ИГ в Ираке и Сирии всего около 1,5 тыс. ударов. Тогда как ВКС России нанесли более 99 тыс. точных ударов по террористам в одной Сирии, что и обусловило стратегический перелом в борьбе с ИГ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #великобритания #иг #игил #ирак #исламскоегосударство
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