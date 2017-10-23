Дамаск поддерживает идею Путина о создании конгресса народов Сирии

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Дамаск, 23 октября. Дамаск поддерживает идею президента России Владимира Путина о создании конгресса народов Сирии в провинции Хмеймим, который позволит ускорить процесс национального примирения. Об этом заявил министр информации Сирии Рамиз Тарджаман.

«Необходимо, чтобы этот диалог, будь то в Астане, или Женеве, или другом месте, вошел в череду примирений и урегулирований, и под этой вывеской можно рассматривать то, что будет происходить в центре в Хмеймиме», — заявил Тарджаман.

По предварительным данным, первое заседание конгресса может состояться 7 или 10 ноября. На конгресс народов Сирии приглашены 1500 представителей различных сирийских общин.

Напомним, 19 октября в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи Владимир Путин заявил об идее создания конгресса народов Сирии, в котором должны принять участие все этнические и религиозные группы, а также правительство и оппозиция.