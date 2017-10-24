Сирия итоги за сутки на 24 октября 06.00: САА и ВКС РФ взяли под контроль станцию Т-2 в Дейр эз-Зоре, в Хаме уничтожено 16 боевиков «Ан-Нусры»

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Сирия, 24 октября. САА при поддержке ВКС РФ установила контроль над станцией Т-2 в Дейр эз-Зоре, в Хаме уничтожено 16 боевиков «Ан-Нусры», командир ИГ1 ликвидирован в Абу Кемале. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по ИГ в Дейр эз-Зоре, бомбят позиции «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ уничтожили командира ИГ и взяли под контроль станцию Т-2 в Дейр эз-Зоре, ведут обстрел боевиков в Дамаске, Алеппо и Хаме.

«Исламское государство»: потеряло командира в Дейр эз-Зоре, атакует ССА в провинции Даръа, теряет позиции в Хаме, захватило клинику лагеря Ярмук.

«Тахрир аш-Шам»: арестовала мирного жителя Идлиба, потеряла 16 боевиков в Хаме.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет обстрел позиций YPG в Алеппо, подвергается нападениям со стороны ИГ в Даръа, противостоит YPG в Идлибе.

Курды: противостоят ССА в Алеппо, ведут переговоры с ИГ в Дейр эз-Зоре, обстреляли позиции ССА в Идлибе.

Международная коалиция: нанесла удары по ИГИЛ1 в Даръа.

Провинция Дамаск

В районе лагеря беженцев Ярмук отмечались столкновения между боевиками группировки «Ансар Бейт аль-Макдис» и террористами «Исламского государства»1. Об этом сообщало на своем сайте информационное агентство Almanar News. В течение дня боевики ИГ захватили здание местной больницы, писал один из источников в социальной сети Twitter (@FV_____Ss).

Сирийская арабская армия (САА) продолжила наносить удары по укреплениям боевиков в Восточной Гуте. Один из местных источников писал в своем микроблоге в Twitter (@ShahbaPress), что артиллерия армии САР ведет обстрел позиций радикалов в районах Джобар и Айн Тарма. Позже Ghouta Media Center передавал на своей странице в Twitter (@Ghouta_GMC), что армия САР отрыла ракетный огонь по зонам дислокации боевиков. Также сирийская армия вела обстрел зон дислокации антиправительственных формирований в районах поселений Хараста и Аль-Нашабия. Об этом писал местный источник в социальной сети Twitter (@newsyarmouk).

Провинция Алеппо

Боевики группировки «Ахрар аш-Шаркия» открыли огонь по жителям города Джараблус, передавало Almanar News. В результате инцидента погибло два человека из числа мирного населения, еще двое гражданских лиц получили ранения.

На севере провинции Алеппо фиксировались взаимные обстрелы между Сирийской свободной армией (ССА) и курдскими Отрядами народной самообороны (YPG). По данным информационного агентства Almanar News, боевики «свободной армии» открыли огонь по позициям курдов в поселениях Мараназ, Бафилон и Дейр Баллут. Бойцы YPG ответили артиллерийским обстрелом укреплений подконтрольного Анкаре формирования.

В районе Аль-Захра провинции Алеппо отмечались бои между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами «Джебхат ан-Нусры». Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте (@ANNrnews) один из источников. Также Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел позиций боевиков радикальных группировок в районе населенного пункта Аль-Минтар на юге провинции Алеппо, писал источник в социальной сети Twitter (@Agencydawn1). Другой Twitter-канал (@IvanSidorenko1) передавал, что ВКС РФ нанесли ряд ударов по зонам дислокации боевиков коалиции, подконтрольной «Джебхат ан-Нусре», в районе населенного пункта Аль-Бувайдир.

Боевики исламистской коалиции «Тахрир аш-Шам» выпустили заявление, в соответствии с которым иранские военизированные отряды совместно с ливанской «Хезболлой» стягивают силы на юг провинции Алеппо. Сообщение радикалов передавало информагентство Arabi 21.

Трасса, соединяющая административный центр провинции Алеппо с населенным пунктом Газиантеп, вновь открылась для всех видов транспорта, писал один из местных источников в социальной сети Twitter (@WaelHussaini). Контроль над запуском дороги осуществляли российские и турецкие наблюдатели, отмечает автор публикации.

Провинция Дейр эз-Зор

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли ряд ударов по зонам дислокации террористов «Исламского государства» в окрестностях Абу Кемаля. По данным Almanar News, в результате боевого вылета авиации союзников, был уничтожен один из командиров ИГ Мухаммад Джасем аль-Арран и двое террористов, сопровождавших главаря. Кроме того, Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ установила огневой контроль над станцией Т-2 в южной части провинции Дейр эз-Зор, писал Telegram-канал (@C_Military1). Также, по данным источника в Twitter (@sayed_ridha), сирийская армия под прикрытием российской авиации заняла населенный пункт Аль-Курия и готовится к штурму позиций террористов «Исламского государства» в районе Аль-Ашара.

Около 50 радикалов ИГИЛ сбежали из Абу Кемаля в районы, занимаемые курдскими подразделениями. Almanar News писало, что командование Демократических сил Сирии (SDF) ведет переговоры с радикальными исламистами о передаче под контроль курдского ополчения ряда районов между населенными пунктами Хушам и Хаджин. Общая протяженность обсуждаемой территорий на восточном берегу реки Евфрат – 110 километров, отмечал военный Twitter-канал (@ sayed_ridha).

Военный Telegram-канал (@daraa_now) сообщил, что из тюрьмы «Исламского государства», расположенной недалеко от населенного пункта Аль-Джузри в юго-восточной части провинции Дейр эз-Зор удалось сбежать 18 пленникам. По данным автора публикации, сирийцы были взяты под арест террористами два месяца назад.

Провинция Даръа

Информационное агентство Almanar News передавало, что в городе Нава на северо-западе провинции Даръа произошел взрыв. Бомба сдетонировала возле штаба группировки «Сукур аль-Ислам», входящей в состав Сирийской свободной армии (ССА).

Ранее на территории региона произошло сразу несколько атак на позиции ССА. Так неизвестные боевики застрелили командира бригады «Фиркат Сайф Аль-Джануб», подконтрольной ССА. Второе нападение произошло в районе шоссе Ибта — Даиль к северу от столицы провинции. Местные активисты уверены, что виновниками налетов являются террористы группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной ИГИЛ, поскольку радикалы ИГ ведут борьбу против «свободной армии».

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал в своем Twitter (@syriahr), что израильская авиация нанесла ряд ударов по позициям террористов ИГИЛ в провинции Даръа. По данным правозащитной организации, в результате авианалета ВВС Израиля уничтожено 10 радикальных исламистов. SOHR также писал, что удары по зонам дислокации террористов группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид», нанесли и самолеты международной коалиции. ВВС антитеррористического альянса бомбили предполагаемые позиции «Исламского государства» в районе населенного пункта Сахам аль-Голан. Данных о нейтрализованных в результате боевого вылета террористах нет.

Провинция Идлиб

ВКС РФ нанесли ряд точечных ударов по укреплениям «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Аш-Шатыб, Аль-Хакия, Аль-Машраф, Ат-Таманиа и Сукейк. Об этом сообщал местный источник в Twitter (@ShahbaPress). Также один из источников писал в своем микроблоге в Twitter (@ShahbaPress), что ВКС России нанесли удары по позициям «Джебхат ан-Нусры» в районе аэропорта Абу Духур. Позже местный Twitter-канал (@ShahbaPress) сообщал, что российская авиация бомбит укрепления сторонников «Джебхат ан-Нусры» в районах поселений Урфа, Аш-Шатыб, Абу Дали, Ат-Тувейба и Рабда на юго-востоке региона.

Боевики радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» арестовали мирного жителя деревни Малас на западе провинции Идлиб. По данным информационного агентства Almanar News, основанием для взятия под стражу стало подозрение в намерении сирийца вступить в ряды «Ахрар аш-Шам». Ранее сообщалось, что арестованные боевиками «Тахрир аш-Шам» гражданские лица становятся рабами в созданном радикалами концентрационном лагере. По информации местных активистов, в плену «Ан-Нусры» находится порядка 500 мирных жителей региона.

Один из военных источников писал в своем микроблоге в Twitter (@IvanSidorenko1), что в городе Ад Дана взорвался заминированный автомобиль группировки «Тахрир аш-Шам». В результате инцидента был ликвидирован командир радикальной коалиции Мустафа Захри.

На севере провинции продолжились столкновения между курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) и подконтрольной Турции Сирийской свободной армией (ССА). Бойцы курдского ополчения открыли огонь по расположениям протурецких боевиков неподалеку от города Атман, расположенного на границе провинций Идлиб и Алеппо.

Провинция Хама

ВКС РФ наносили удары по укрепрайонам радикальных исламистов на северо-востоке провинции Хама. Информационное агентство Almanar News писало, что в результате очередного вылета российской авиации в районе поселения Аль-Раджан было ликвидировано более 16 боевиков коалиции «Тахрир аш-Шам», управляемой «Джебхат ан-Нусрой»1.

В этом же районе региона продолжились столкновения между «Тахрир аш-Шам» и ИГ. Almanar News передавало, что в результате боев сторонники «Ан-Нусры» вернули контроль над несколькими поселениями провинции. В конце дня один из местных источников писал в своем Twitter (@QalaatAlMudiq), что исламисты «Джебхат ан-Нусры» отбили у «Исламского государства» еще один населенный пункт, Абу Лафа.

Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел позиций боевиков антиправительственных группировок в районе населенных пунктов Аль-Латамина и Атшан на севере провинции Хама. Об этом сообщал один из местных Twitter-каналов (@islamnedaa3).

Боевики вооруженной оппозиции открыли огонь по расположениям сирийской армии в районе населенного пункта Салхаб, передавал местный источник в социальной сети Twitter (@islamnedaa3). Сирийская арабская армия (САА) ответила артиллерийским обстрелом зон дислокации радикальных формирований в окрестностях Кафр Зеты. Об этом писал местный источник в своем микроблоге в Twitter (@ShahbaPress).

Ирак

Полиция Ирака арестовала четырех террористов «Исламского государства», скрывавшихся в районе города Рамади провинции Анбар. Об этом сообщило Alsumaria News. Также информационное агентство передавало, что к югу от Рамади было выявлено и уничтожено трое террористов-смертников ИГ.

Информационное агентство Iraqi news писало, что армия Ирака провела несколько военных операций, направленных против ИГ, в провинции Анбар. Правительственные войска атаковали восемь позиций ИГИЛ в разных частях региона. В результате кампании уничтожены десятки исламистов.

В провинции Дияла арестованы пять членов «Исламского государства», передавало Alsumaria News. По данным информационного агентства, за последние несколько дней в регионе взято под стражу 16 разыскиваемых ранее террористов ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)