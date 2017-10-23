Заявления главы Афганистана о «поддержке» талибов Москвой неприемлемы – МИД РФ

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Москва, 23 октября. МИД РФ выступил с резкой критикой заявлений главы Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани, который обвинил Россию в том, что та якобы «оказывает поддержку» талибам. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.

СИ Афганистана ранее опубликовали высказывания Ашрафа Гани, в которых он обвинил Москву в «поддержке» афганских талибов.

«Считаем неприемлемыми подобные заявления главы дружественного Афганистана. Напоминаем, что афганские официальные лица неоднократно на различных уровнях подтверждали безосновательность подобных обвинений в адрес Москвы», – приводит заявления МИД РФ «Газета.ru».

Российский МИД почеркнул, что Россия, напротив, оказывает многоплановую помощь Кабулу, в том числе и сфере укрепления боеспособности национальных сил безопасности, налаживая межафганский диалог.