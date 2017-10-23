МИД России возмущен позицией США по Сирии

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Москва, 23 октября. Продление мандата Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию химических атак (СМР) должно зависеть от качества его работы. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства иностранных дел Российской Федерации.

Напомним, 26 октября 2017 года должен выйти очередной доклад СМР по расследованию инцидентов с применением химоружия на территории Сирии. Непосредственно мандат Механизма истекает в ноябре.

Как отметили российские дипломаты, американская сторона настаивает на немедленном принятии резолюции о продлении мандата СМР.

«При этом они грубо искажают российскую позицию, утверждая, будто бы Москва заблокирует продление, если выводы Механизма будут иметь «антисирийскую направленность». Такие утверждения не имеют ничего общего с действительностью», — указано в заявлении МИД РФ.

Непосредственно российская сторона подчеркнула тот факт, что ее позиция по данному вопросу будет зависеть от качества расследования, которое должно соответствовать требованиям Конвенции по запрещению химического оружия.

Ранее стало известно о том, что боевики так называемого «Исламского государство»1 применили химоружие против «умеренных» сирийских боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.