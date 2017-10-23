В Минздраве рассказали о судьбе главного судмедэксперта после скандала в деле «пьяного мальчика»

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Москва, 23 октября. Главный судмедэксперт Подмосковья Владимир Клевно, об отстранении которого сообщили СМИ, продолжает работать. Об этом сообщил глава Минздрава Московской области Дмитрий Марков.

По его словам, решение об отстранении может быть принято только после вердикта суда. «Но сейчас у меня пока нет документов для принятия решения об отстранении. Клевно занимает свою должность», — заявил Марков.

Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что Клевно, обнаруживший в крови сбитого в Балашихе ребенка алкоголь, отстранен от должности, после того как СК РФ выяснил, что шестилетний мальчик в момент аварии не был пьян.

Напомним, ребенок был сбит во дворе жилого дома в апреле этого года. Судмедэксперты выявили у мальчика 2,7 промилле алкоголя, что соответствует экстремально высокой степени опьянения. Позже Следственный комитет России после проведения повторной экспертизы опроверг выводы судмедэкспертов об алкоголе в крови ребенка. Врачу, проводившему анализ, предъявили обвинение в халатности, сообщает «Утро.ру».