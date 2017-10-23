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МВД РФ намерено ужесточить наказание за повторное вождение в пьяном виде
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    МВД РФ намерено ужесточить наказание за повторное вождение в пьяном виде

    21:34  23 Октября 2017
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    МВД РФ намерено ужесточить наказание за повторное вождение в пьяном виде

    Москва, 23 октября. МВД России выступило с предложение об ужесточении ответственности водителей за езду в пьяном виде. Среди прочего, ведомство выступает за увеличение максимального срока лишения свободы и размера штрафа. Соответствующий документ был опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

    «Согласно статистическим данным, доля лиц, нарушивших правила дорожного движения в состоянии опьянения, на протяжении последних трех лет остается высокой», – приводит RT заявление ведомства.  

    Чтобы эффективно бороться с нарушителями,  ведомство предлагает увеличить размер штрафа и максимальный срок лишения свободы, установленные статьей 264.1 УК РФ.

    В данный момент статья предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 300 тыс. рублей либо в размере заработной платы или в виде обязательных работ на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности. Кроме того, признанный виновным в нарушении может быть лишен свободы на срок до двух лет.

    Автор: Антон Зарубин
    #россия #мвд рф #водители
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