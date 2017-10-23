Украинские депутаты установили новый антирекорд

В Избранное

Киев, 23 октября. Депутаты Верховной рады установили новый антирекорд — в октябре этого года только 33% нардепов посещали заседания парламента, сообщили в пресс-службе комитета избирателей Украины.

На одном из заседаний присутствовали лишь 318 депутатов из 422. Данная цифра является худшим показателем с начала 2017 года. Все заседания Рады посетили только 139 парламентариев. Шесть народных избранников и вовсе не посетили ни одного заседания за месяц, в том числе Вадим Рабинович, Дмитрий Ярош и Александр Онищенко. Еще 58 депутатов присутствовали менее чем на половине встреч.

Отмечается, что чаще всех образцовым поведением отличались члены «Блока Петра Порошенко».