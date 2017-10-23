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Украинские депутаты установили новый антирекорд
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    Украинские депутаты установили новый антирекорд

    21:45  23 Октября 2017
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    Украинские депутаты установили новый антирекорд

    Киев, 23 октября. Депутаты Верховной рады установили новый антирекорд — в октябре этого года только 33% нардепов посещали заседания парламента, сообщили в пресс-службе комитета избирателей Украины.

    На одном из заседаний присутствовали лишь 318 депутатов из 422. Данная цифра является худшим показателем с начала 2017 года. Все заседания Рады посетили только 139 парламентариев. Шесть народных избранников и вовсе не посетили ни одного заседания за месяц, в том числе Вадим Рабинович, Дмитрий Ярош и Александр Онищенко. Еще 58 депутатов присутствовали менее чем на половине встреч.

    Отмечается, что чаще всех образцовым поведением отличались члены «Блока Петра Порошенко».

    Автор: Катерина Михайлиди
    #украина #депутаты #рада
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