Сирия новости 24 октября 07.00: США планируют захватить Абу-Кемаль; джихадисты начали партизанскую войну против курдов в Ракке

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Сирия, 24 октября. США планируют захватить Абу-Кемаль; джихадисты начали партизанскую войну против курдов в Ракке; ВС Турции развернуло 3 военные базы на севере Сирии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»: уничтожило БМП и автомобиль «Хайят Тахрир аш-Шам» на северо-востоке Хамы.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: укрепляет позиции и минируют территории на севере Идлиба.

«Демократические силы Сирии»: понесли потери от группировки «Харакат аль-Кайям» в Ракке.

ВС Ирака: уничтожили около 50 боевиков ИГ1 в Ираке.

ВС Турции: контролируют границу курдского кантона Африн.

Провинция Алеппо

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@furkan_azeri) один из источников, очередной конвой с турецкой военной техникой проследовал через провинцию Идлиб к городу Дарет Изза на западе провинции Алеппо.

Турецкие войска атаковали курдов в районе населенного пункта Искан, расположенного в провинции Алеппо, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@Pyrmha108) один из источников.

Провинция Хомс

Как сообщает источник в Twitter (@alhashd_Media), увеличивают численность своей группировки «Джейш Магавир ат-Таура», вербуя боевиков из числа беженцев в лагере «Рукбан», который находится недалеко от американской базы Ат-Танф, а также посредством переброски боевиков «Исламского государства»1 из Эль-Карьятейна.

По информации Twitter-канала @metesohtaoglu, группировка боевиков планирует блокировать трассу Пальмира — Эс-Сухнэ — Дейр эз-Зор и установить контроль над стратегически важным приграничным городом Абу-Кемаль, чтобы использовать его как плацдарм для наступления на Дейр эз-Зор.

Провинция Дейр эз-Зор

Бои в городских кварталах города Дейр эз-Зор продолжаются, сообщает источник в Telegram @Ebaa_Agency. Чтобы сдержать наступление правительственных войск, боевики «Исламского государства» продолжают укреплять свои позиции и минировать дорог и зданий СВУ с дистанционным управлением. Также есть информация, что ИГ готовит штурмовые отряды и так называемые «шахид-мобили». Кроме этого, боевики активно используют ударные беспилотники.

САА освободила от террористов населенный пункт Табия Джазира, расположенный к югу от освобожденного накануне населенного пункта Хушам на левом берегу Евфрата, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@watanisy) один из источников.

По сообщениям из разных источников правительственные войска вошли в населенный пункт Ашара к югу от города Курая.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@VivaRevolt) один из курдских источников, отряды «Демократических сил сирии» (SDF) захватили населенный пункт Аль-Хави Тибьян к востоку от Аль-Маядина.

По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, элитные подразделения САА готовятся к освобождению Дейр эз-Зора. К городу прибыли подкрепления из состава войск, ранее воевавших на востоке провинции Хомс.

14 мирных жителей погибли и еще 32 получили ранения в ходе авиаудара, который нанесла международная коалиция во главе с США по городу Дейр эз-Зор. Под удар ВВС коалиции США попали мирные жители квартала Эль-Кусур, сообщило агентство Reuters со ссылкой на сирийское государственное телевидение.

Провинция Идлиб

В ожидании наступления турецких войск, боевики террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам» укрепляют свои позиции и минируют территорию к северу от населенного пункта Дар-Таазза, сообщает источник в Telegram (@Alqalaam). Отмечается, что боестолкновения в этом районе могут начаться в самое ближайшее время.

По сообщениям Telegram-канала @warjournal, ВС Турции создадут в сирийской провинции Идлиб 8 военных баз в рамках реализации достигнутых в Астане договоренностей. Кроме этого, будут созданы 14 наблюдательных пунктов. По информации издания Yeni Safak, три военные базы уже развернуты на авиабазах Тафтаназ и Абу Духур, а также в бывшем гарнизоне сирийской армии в населенном пункте Дейфе. Как известно из тех же источников, ВС Турции уже контролируют всю южную границу курдского кантона Африн. В настоящее время турецкими войсками заняты населенные пункты Дарат-Изза, Сальва, Ках, Атима.

Провинция Ракка

Телеграм-канал @directorate4 сообщает, что курдские вооруженные формирования, освободившие ранее от боевиков «Исламского государства» большую территорию провинции притесняют местное арабское население. Курды отменяют изучение арабского языка в школах, изымают имущество для своих нужд.

Это повлекло за собой создание новой джихадистской группировки «Харакат аль-Кайям», которая объявила главной своей целью борьбу с курдами, называя их оккупантами. Группировка уже приступила к партизанской войне, в ходе которой уже убила несколько курдских боевиков.

Провинция Хама

На северо-востоке провинции продолжается противостояние двух конкурирующих исламистских группировок — «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламское государство», сообщает источник в Telegram (@aejkhalil). Основные боевые действия происходят в районе населенного пункта Рахаджан.

По информации источника в Telegram (@alnsrarmy), «Исламскому государству» удалось уничтожить БМП и автомобиль «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе Эш-Шакусия. Кроме этого, ИГ развернуло командный пункт в районе населенного пункта Расм-эль-Ахмар и готовится блокировать силы «Джебхат ан-Нусры» в Эш-Шакусии, для этого в район Абу-Ляффи «Исламское государство» перебросило подкрепление.

Провинция Эль-Хасака

США хотят создать буферную зону на юго-востоке Сирии по типу района пограничного перехода Ат-Танф в провинции Хомс, сообщает источник в Twitter (@PetoLucem). Для этого подконтрольные американцам боевики должны занять Абу-Кемаль, в котором находится важный транспортный узел, соединяющий Ирак и Сирию. Наступление планируется из района Аш-Шаддади вдоль сирийско-иракской границы.

Ирак

Иракские войска и силы народного ополчения продолжают борьбу с боевиками «Исламского государства» в провинциях Анбар, Салах-эд-Дин, Найнава и Таамим, об этом сообщает источник в Twitter (@olay5554).

По информации Telegram-канала @mohammedelgizawey, ВС Ирака передали полиции ответственность за обеспечение безопасности в городе Киркук, который еще недавно считался подконтрольным отрядам пешмерги. Кроме этого, отмечается, что в боях севернее Киркука в районе города Алтынкепрю и пешмерга, и федеральные силы понесли потери до 10 человек убитыми.

Как сообщает источник в Twitter (@QalaatAlMudiq), снайперы «Исламского государства» убили трех иракских военных в окрестностях города Хавиджа.

Как стало известно из источника в Telegram @Osama_Masre2011, силы народного ополчения отразили атаку боевиков-смертников в населенном пункте Таук, в результате чего было уничтожено два террориста. Однако по той же информации на территории провинции остается несколько сотен игиловцев.

Если верить данным Twitter-аккаунта (@sokoralghab), за последние сутки потери правительственных войск составили около 20 убитыми и 30 раненными. Со стороны боевиков было убито около 50 и 19 арестовано. ВС Ирака также уничтожили 7 транспортных средств ИГ и несколько оружейных складов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)