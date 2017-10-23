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Сирия: Россия и МККК договорились о гуманитарном взаимодействии
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    Сирия: Россия и МККК договорились о гуманитарном взаимодействии

    21:46  23 Октября 2017
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    Сирия: Россия и МККК договорились о гуманитарном взаимодействии

    Москва, 23 октября. Руководство группировки войск Вооруженных сил России на территории Сирии провело в Дамаске встречу с представителями Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

    «В рамках этой встречи достигнута договоренность о взаимодействии на постоянной основе по решению гуманитарных вопросов на территории Сирии, в том числе по восстановлению инфраструктуры в наиболее нуждающихся районах и населенных пунктах», — отметили офицеры российского Центра по примирению сторон конфликта в САР.

    Российская сторона также доставила пять тонн гумпомощи в населенный пункт Джаба (провинция Кунейтра).

    Напомним, ранее стало известно о том, что сотрудники российского Центра по примирению сторон конфликта в Сирии провели гуманитарную акцию в городе Алеппо.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия
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