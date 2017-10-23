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Госдеп США призвал Сербию сделать выбор между ЕС и Россией
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    Госдеп США призвал Сербию сделать выбор между ЕС и Россией

    21:45  23 Октября 2017
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    Госдеп США призвал Сербию сделать выбор между ЕС и Россией

    Белград, 23 октября. Сербия должна сделать выбор, не пытаясь «усидеть на двух стульях сразу», если она хочет вступить в Евросоюз. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Хойт Брайан Йи в ходе выступления на 17-м Сербском экономическом форуме.

    «Страна, например Сербия, которая хочет вступить в ЕС, должна ясно показать свое решение. Вы не можете сидеть на двух стульях, особенно, если вы уже так далеко зашли. Нужно выбрать сторону, как бы это ни было тяжело», — заявил Хойт Брайан Йи.

    Он добавил, что Балканский регион после войн 90-х прошли большой тяжелый путь, поэтому нынешнюю «стабильность и безопасность нельзя принимать как должное», так как есть риск новых столкновений в регионе. Помощник госсекретаря США высказал мнение, что Москва «хочет видеть регион слабым, а не сильным и интегрированным в ЕС».

    Он также добавил, что президент Сербии Александр Вучич «ясно заявил о европейских стремлениях Сербии, но при этом хочет хороших отношений с Россией». Хойт Брайан Йи отметил, что ему не понятно, «как это можно сбалансировать».

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #евросоюз #ес #сербия
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