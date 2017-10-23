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Шойгу прибыл с официальным визитом на Филиппины
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    Шойгу прибыл с официальным визитом на Филиппины

    21:22  23 Октября 2017
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    Шойгу прибыл с официальным визитом на Филиппины

    Манила, 23 октября. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в понедельник прибыл с официальным визитом на Филиппины. Там он примет участие в четвертом совещании министров обороны стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

    Глава российского министерства обороны примет участие в совещании министров обороны стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, проходящем уже в четвертый раз. Кроме того, Щрйгу проведет двусторонние переговоры с министром национальной обороны Филиппин Делфином Лорензаной.

    Ожидается, что официальный визит российского министра обороны на Филиппины продлиться до 25 октября. Шойгу проведет серию двусторонних встреч с главами военных ведомств государств, принимающих участие в совещании.  

    «Будут обсуждаться вопросы глобальной и региональной безопасности, перспективы военного, военно-технического сотрудничества», – сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

    Кроме того Шойгу встретится с президентом Филиппин Родриго Дутерте.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #минобороны #дутерте #филиппины #шойгу
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