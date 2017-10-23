Подпольный швейный цех с нелегальными мигрантами закрыли в Подмосковье

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Москва, 23 октября. Нелегально работавший швейных цех с 20 мигрантами без разрешения на проживание в России обнаружили сотрудники правоохранительных органов в деревне Старые Псарьки Ногинского района Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Приезжие из Юго-Восточной Азии жили прямо в складских помещениях, где не соблюдались антисанитарные условия.

«В ходе осмотра производственных помещений сотрудники полиции обнаружили 23 единицы профессионального швейного оборудования, готовую продукцию и фурнитуру», — сообщили в МВД.

По факту организации незаконной миграции было возбуждено уголовное дело. Кроме того, на других объектах в Ногинском районе было выявлено еще 166 нелегальных рабочих. Каждый из них должен заплатить 5 тыс. рублей штрафа, после чего он будет выдворен за пределы РФ, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».