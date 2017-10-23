СБУ отчиталась о поимке снайперов, охотившихся на Порошенко в Донбассе

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Киев, 23 октября. Служба безопасности Украины заявила о предотвращении покушения на президента страны Петра Порошенко во время его последнего визита в Донбасс. Об этом сообщает украинский телеканал «1+1» со ссылкой на заявление СБУ.

По данным телеканала, СБУ провела спецоперацию в ходе которой была обезврежена преступная группа, готовившая покушение на президента Украины Петра Порошенко. В ходе задержания двое членов группировки были ликвидированы.

Преступники были вооружены снайперской винтовкой Steyr-Mannlicher с оптическим прицелом и пистолетом Макарова. Также у них были обнаружены две реактивные противотанковые гранаты РПГ-18, две ручные гранаты Ф-1 и три гранаты РГД-2. По данным СБУ спецоперация состоялась 22 октября.

Стоит отметить, что 22 октября Петр Порошенко и министр обороны Украины Степан Полторак провели в Авдеевке совещание с украинскими военными. Кроме того, президент Украины пообщался с военнослужащими 72-й отдельной механизированной бригады, которая в настоящее время дислоцируется в подконтрольной украинским силовикам Авдеевке.