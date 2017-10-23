Сирия: более 650 человек смогли вернуться в свои дома в Дамаске и Алеппо

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Москва, 23 октября. За прошедшую неделю более 650 человек смогли вернуться в свои дома в Сирии. Об этом сообщили в понедельник офицеры российского Центра по примирению сторон конфликта на территории Сирийской Арабской Республики.

«За прошедшую неделю в свои дома возвратилось 658 человек. Наибольшее количество возвратилось в провинциях Дамаск – 380 человек и Алеппо – 153», — указано в официальном заявлении пресс-службы министерства обороны Российской Федерации.

Непосредственно сирийское правительство, а также руководство провинций и населенных пунктов оказывают необходимую поддержку вернувшимся мирным жителям.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин заявил о том, что создание зон деэскалации в Сирии должно способствовать формированию долгосрочных политически договоренностей.