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Горбачев прокомментировал появление новых кандидатов на выборах-2018
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    Горбачев прокомментировал появление новых кандидатов на выборах-2018

    20:58  23 Октября 2017
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    Горбачев прокомментировал появление новых кандидатов на выборах-2018

    Москва, 23 октября. Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал выдвижение кандидатов на президентские выборы в России в 2018 году. По его словам, демократия всегда сопровождается неожиданными ситуациями.

    Во время своего выступления на презентации своей новой книги «Я остаюсь оптимистом», Горбачев заявил, что демократия всегда сопровождается самыми неожиданными ситуациями. Таким образом, он прокомментировал заявления Ксении Собчак и Алексея Навального о намерении баллотироваться в президенты на выборах-2018.

    Горбачев добавил, что молодое поколение должно понять, что крайне важно «очень внимательно относиться к такому институту демократии, как выборы»

    Напомним, что Ксения Собчак заявила о своем желании принять участие в выборах в аккаунте в соцсети Instagram. Она позиционирует себя как кандидата «против всех».

    Как ранее отметила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова, блогер Алексей Навальный сможет принять участие в выборах президента после 2028 года, так согласно закону "О выборах президента Российской Федерации", осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления может стать главой государства только спустя 10 лет со дня снятия или погашения судимости.

     

    Автор: Алексей Громов
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