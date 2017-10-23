МИД РФ предупредил россиян об активизации террористов в Египте

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Москва, 23 октября. МИД РФ предупреждает россиян, которые находятся в Египте, об активизации боевиков, которые существенно нарастили свое присутствие в стране.

«В последнее время в дружественном Египте активизировали свою деятельность террористические группировки различных мастей, в том числе ИГ1 («Исламское государство1, запрещено в РФ — прим. ФАН), жертвами преступных нападений которых становятся представители правоохранительных органов и мирные граждане», — говорится в сообщении пресс-службе министерства.

В МИД РФ посоветовали российским гражданам соблюдать меры безопасности в местах массового скопления людей и избегать посещения мест, где террористическая угроза наиболее высока, сообщает «Парламентская газета».

1 Организация запрещена на территории РФ.