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МИД РФ предупредил россиян об активизации террористов в Египте
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    МИД РФ предупредил россиян об активизации террористов в Египте

    21:06  23 Октября 2017
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    МИД РФ предупредил россиян об активизации террористов в Египте

    Москва, 23 октября. МИД РФ предупреждает россиян, которые находятся в Египте, об активизации боевиков, которые существенно нарастили свое присутствие в стране.

    «В последнее время в дружественном Египте активизировали свою деятельность террористические группировки различных мастей, в том числе ИГ1 («Исламское государство1, запрещено в РФ — прим. ФАН), жертвами преступных нападений которых становятся представители правоохранительных органов и мирные граждане», — говорится в сообщении пресс-службе министерства.

    В МИД РФ посоветовали российским гражданам соблюдать меры безопасности в местах массового скопления людей и избегать посещения мест, где террористическая угроза наиболее высока, сообщает «Парламентская газета».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #терроризм #египет #мидрф
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