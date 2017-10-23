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Происшествия
Турист из России разбился насмерть, катаясь на параплане в Индии
Происшествия
Турист из России разбился насмерть, катаясь на параплане в Индии
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    Турист из России разбился насмерть, катаясь на параплане в Индии

    20:53  23 Октября 2017
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    Турист из России разбился насмерть, катаясь на параплане в Индии

    Москва, 23 октября. Парапланерист разбился насмерть в индийском штате Химачал-Прадеш. Подробности о погибшем устанавливаются. Об этом сообщил секретарь консульского отдела посольства РФ в Нью-Дели Артур Гербст.

    Происшествие случилось 19 октября. Знакомые мужчины рассказали о нем дипломатам, родственники погибшего, как и власти Индии, в российское диппредставительство не обращались.

    «Парапланерист разбился насмерть, данных о его родных у нас нет, информация поступила от его приятелей, официальной информации от индийских властей также нет», — сообщил Гербст РИА Новости.

    Гибель россиянина произошла в отдаленной и труднодоступной местности, поэтому поиски информации о случившемся затруднены, отметили в диппредставительстве.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #индия #парапланерист
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