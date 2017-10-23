Сирия новости 23 октября 22.30: 18 мирных жителей Дейр эз-Зора сбежали из тюрьмы ИГ, в Идлибе ликвидирован командир «Тахрир аш-Шам»

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Сирия, 23 октября. 18 мирным жителям удалось сбежать из плена ИГ1 в Дейр эз-Зоре, в Идлибе ликвидирован командир «Тахрир аш-Шам», ВВС Израиля уничтожили 10 террористов ИГ в Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по позициям «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске.

«Исламское государство»: теряет позиции в Хаме, несет потери в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: отбила у ИГ поселение на северо-востоке Хамы, потеряла командира в Идлибе.

Международная коалиция: нанесла удары по ИГИЛ1 в Даръа.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел позиций боевиков радикальных формирований в районе населенного пункта Хараста, передает местный источник в социальной сети Twitter (@newsyarmouk). Ghouta Media Center сообщает в своем Twitter-аккаунте (@Ghouta_GMC), что артиллерия правительственных войск также наносит удары по зонам дислокации оппозиционных группировок в окрестностях поселения Аль-Нашабия недалеко от административного центра провинции Дамаск.

Также сирийская армия продолжает обстрел укрепрайонов боевиков в Восточной Гуте. Ранее сообщалось, что артиллерия армии САР бьет по зонам дислокации радикалов в районах Джобар и Айн Тарма.

Провинция Алеппо

Боевики исламистской коалиции «Тахрир аш-Шам» выпустили заявление, в соответствии с которым иранские военизированные отряды совместно с ливанской «Хезболлой» стягивают силы на юг провинции Алеппо. Сообщение радикалов передает информагентство Arabi 21.

Трасса, соединяющая административный центр провинции Алеппо с населенным пунктом Газиантеп, вновь открылась для всех видов транспорта, пишет один из местных источников в социальной сети Twitter (@WaelHussaini). Контроль над запуском дороги осуществляли российские и турецкие наблюдатели, отмечает автор публикации.

Провинция Дейр эз-Зор

Военный Telegram-канал (@daraa_now) сообщает, что из тюрьмы «Исламского государства»1, расположенной недалеко от населенного пункта Аль-Джузри в юго-восточной части провинции Дейр эз-Зор удалось сбежать 18 пленникам. По данным автора публикации, сирийцы были взяты под арест террористами два месяца назад.

В районе месторождения Джафра, захваченного бойцами Демократических сил Сирии (SDF), горят резервуары с нефтью. По данным военного источника в социальной сети Twitter (@wammezz),возгорания на месторождении наблюдаются в течение нескольких дней.

Провинция Даръа

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает в своем Twitter (@syriahr), что израильская авиация нанесла ряд ударов по позициям террористов ИГИЛ в провинции Даръа. По данным правозащитной организации, в результате авианалета ВВС Израиля уничтожено 10 радикальных исламистов.

SOHR пишет также, что удары по зонам дислокации террористов группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной ИГ, нанесли и самолеты международной коалиции. ВВС антитеррористического альянса бомбили предполагаемые позиции «Исламского государства» в районе населенного пункта Сахам аль-Голан. Данных о нейтрализованных в результате боевого вылета террористах нет.

Провинция Идлиб

ВКС РФ продолжают наносить удары по зонам дислокации радикалов «Тахрир аш-Шам» в провинции Идлиб. Местный источник в социальной сети Twitter (@ShahbaPress) пишет, что российская авиация бомбит укрепления сторонников «Джебхат ан-Нусры»1 в районах поселений Урфа, Аш-Шатыб, Абу Дали, Аль-Машраф, Ат-Тувейба и Рабда на юго-востоке региона.

Один из военных источников пишет в своем микроблоге в Twitter (@IvanSidorenko1), что в городе Ад Дана взорвался заминированный автомобиль группировки «Тахрир аш-Шам». В результате инцидента был ликвидирован командир радикальной коалиции Мустафа Захри.

Провинция Хама

На северо-востоке провинции Хама продолжается ожесточенная борьба за контроль над территориями региона между террористами ИГИЛ и боевиками группировки «Тахрир аш-Шам». Один из местных источников пишет в своем Twitter (@QalaatAlMudiq), что исламисты «Джебхат ан-Нусры» отбили у «Исламского государства» населенный пункт Абу Лафа. Напомним, после того, как ИГ захватило ряд поселений, контроль над которыми ранее принадлежал «Тахрир аш-Шам», командование радикальной группировки объявило о начале масштабной операции по возвращению утраченных позиций. В течение нескольких дней сторонники «Джебхат ан-Нусры» выбили ИГИЛ из нескольких населенных пунктов на северо-востоке провинции Хама.

Ирак

В провинции Дияла арестованы пять членов «Исламского государства», передает Alsumaria News. По данным информационного агентства, за последние несколько дней в регионе взято под стражу 16 разыскиваемых ранее террористов ИГ.

Ранее сообщалось, что силы безопасности арестовали еще четырех исламистов в провинции Анбар. Также к югу от города Рамади было и уничтожено трое террористов-смертников ИГ.

Бойцы «Пешмерги» перекрыли дорогу, ведущую из Синджара к переходу через сирийскую границу. Iraqi News сообщает, что командование курдского формирования обещает блокировать дорогу для прохода иракской армии до тех пор, пока не получит официальных указаний освободить трассу от правительства Курдистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)