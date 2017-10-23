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Будущий канцлер Австрии не захотел целоваться с главой Еврокомиссии Юнкером
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    Будущий канцлер Австрии не захотел целоваться с главой Еврокомиссии Юнкером

    20:40  23 Октября 2017
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    Будущий канцлер Австрии не захотел целоваться с главой Еврокомиссии Юнкером

    Брюссель, 23 октября. Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, чья партия накануне одержала победу на парламентских выборах, провел встречу с встречу с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. В ходе встречи Юнкер попытался расцеловать Курца, чем привел того в замешательство.

    Курц прибыл в Брюссель после того, как возглавляемая им партия Австрийская народная партия одержала на парламентских выборах. Юнкер попытался расцеловать австрийского политика – вместо традиционного рукопожатия – чем привел Курца в замешательство, пишет газета «Известия».  

    Кроме того, журналисты обратили внимание, что, несмотря на победу партии Курца на выборах, австрийский политик не отказался от привычки совершать перелеты эконом-классом.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #австрия #юнкер #брюссель #курц #поцелуи
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