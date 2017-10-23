Будущий канцлер Австрии не захотел целоваться с главой Еврокомиссии Юнкером
Брюссель, 23 октября. Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, чья партия накануне одержала победу на парламентских выборах, провел встречу с встречу с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. В ходе встречи Юнкер попытался расцеловать Курца, чем привел того в замешательство.
Курц прибыл в Брюссель после того, как возглавляемая им партия Австрийская народная партия одержала на парламентских выборах. Юнкер попытался расцеловать австрийского политика – вместо традиционного рукопожатия – чем привел Курца в замешательство, пишет газета «Известия».
Кроме того, журналисты обратили внимание, что, несмотря на победу партии Курца на выборах, австрийский политик не отказался от привычки совершать перелеты эконом-классом.
& Gespräche u.a. mit @JosephDaul, @ManfredWeber & BK #Merkel führen. Werden Reformen in #Europa aktiv mitgestalten. 2/2 pic.twitter.com/Zg2oGYyCNB— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) October 19, 2017