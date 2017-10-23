И Авакова понесло: Олейник назвал главу МВД Украины лжецом

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Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник ответил на обвинения главы МВД Арсена Авакова в «финансировании» протестного лагеря у стен Верховной рады. Ранее Олейник рассказал в СМИ, что поддержал своих земляков из Черкасской области, которые решили принять участие в так называемом «Михомайдане», организованном Михаилом Саакашвили.

«Теперь, надеюсь, всем стало понятно, за чьи деньги банкет, сотканный из провокаций, крови, роспуска парламента, нацгвардии, СБУ и дурноватых ультиматумов», — написал Аваков в Facebook по поводу якобы «роли» Олейника в «Михомайдане», повторив эти обвинения для прессы и присовокупив к ним другие — в том, что Олейник якобы финансирует взрывы у диппредставительств и правительственных зданий в Киеве.

«Не думал, что мое заявление и скромное участие в этой акции вызовет такую буйную фантазию у господина Авакова, — отметил Владимир Олейник в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». — Это уже описано в литературе: «И тут Остапа…, точнее, Авакова понесло».

По словам Олейника, он сразу заявил, что будет поддерживать социально-экономические требования своих земляков из Черкасской области, и, по его словам, действительно дал сумму, эквивалентную примерно 300 тысяч рублей, на установку палаток, теплые вещи и питание для митингующих.

«Одна наша палатка стоит в центре, это группа людей, которая нуждается в поддержке», — рассказал экс-депутат Рады.

По словам Олейника, Аваков именно сейчас поднял этот вопрос, потому что на него давит президент Украины Петр Порошенко.

«Порошенко давит на Авакова, ведь там сейчас два майдана — один военный — это участники АТО, другой гражданский. И Порошенко требует немедленно убрать палатки и, конечно, он ищет там руку Кремля, но там руки Кремля нет. Это рука олигархов, которые следят, во что это выльется. Поэтому Порошенко говорит Авакову — или наведи порядок, или пойдешь в отставку», — отметил Олейник.

При этом, по словам экс-депутата Рады, украинцы охотно поддержат возможную отставку Авакова, что прибавит очков президенту Украины.

«Поэтому Аваков так боится применять силу, чтобы не оказаться крайним», — отметил депутат.

Ответил Владимир Олейник и на обвинения Авакова в якобы причастности к взрывам у посольств и правительственных зданий в Киеве.

«Я сегодня подписал обращение в генеральную прокуратуру Украины — давайте, допрашивайте меня, потому что Аваков лжец, и то, что он говорит, — это неправда. И я готов в суде доказать, что он лжец», — отметил Олейник.