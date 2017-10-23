Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Будущий канцлер Австрии не захотел целоваться с главой Еврокомиссии Юнкером
Украина
И Авакова понесло: Олейник назвал главу МВД Украины лжецом
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    И Авакова понесло: Олейник назвал главу МВД Украины лжецом

    20:52  23 Октября 2017
    30

    И тут Остапа, точнее, Авакова понесло: Олейник назвал главу МВД Украины лжецом

    Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник ответил на обвинения главы МВД Арсена Авакова в «финансировании» протестного лагеря у стен Верховной рады. Ранее Олейник рассказал в СМИ, что поддержал своих земляков из Черкасской области, которые решили принять участие в так называемом «Михомайдане», организованном Михаилом Саакашвили.

    «Теперь, надеюсь, всем стало понятно, за чьи деньги банкет, сотканный из провокаций, крови, роспуска парламента, нацгвардии, СБУ и дурноватых ультиматумов», — написал Аваков в Facebook по поводу якобы «роли» Олейника в «Михомайдане», повторив эти обвинения для прессы и присовокупив к ним другие — в том, что Олейник якобы финансирует взрывы у диппредставительств и правительственных зданий в Киеве.

    «Не думал, что мое заявление и скромное участие в этой акции вызовет такую буйную фантазию у господина Авакова, — отметил Владимир Олейник в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». — Это уже описано в литературе: «И тут Остапа…, точнее, Авакова понесло».

    По словам Олейника, он сразу заявил, что будет поддерживать социально-экономические требования своих земляков из Черкасской области, и, по его словам, действительно дал сумму, эквивалентную примерно 300 тысяч рублей, на установку палаток, теплые вещи и питание для митингующих.

    «Одна наша палатка стоит в центре, это группа людей, которая нуждается в поддержке», — рассказал экс-депутат Рады.

    По словам Олейника, Аваков именно сейчас поднял этот вопрос, потому что на него давит президент Украины Петр Порошенко.

    «Порошенко давит на Авакова, ведь там сейчас два майдана — один военный — это участники АТО, другой гражданский. И Порошенко требует немедленно убрать палатки и, конечно, он ищет там руку Кремля, но там руки Кремля нет. Это рука олигархов, которые следят, во что это выльется. Поэтому Порошенко говорит Авакову — или наведи порядок, или пойдешь в отставку», — отметил Олейник.

    И тут Остапа, точнее, Авакова понесло: Олейник назвал главу МВД Украины лжецом

    При этом, по словам экс-депутата Рады, украинцы охотно поддержат возможную отставку Авакова, что прибавит очков президенту Украины.

    «Поэтому Аваков так боится применять силу, чтобы не оказаться крайним», — отметил депутат.

    Ответил Владимир Олейник и на обвинения Авакова в якобы причастности к взрывам у посольств и правительственных зданий в Киеве.

    «Я сегодня подписал обращение в генеральную прокуратуру Украины — давайте, допрашивайте меня, потому что Аваков лжец, и то, что он говорит, — это неправда. И я готов в суде доказать, что он лжец», — отметил Олейник.

    «В общем, Владимир Николаевич Олейник свои палатки с майдана не уберет», — с улыбкой резюмировала ведущая программы Ольга Скабеева.

    Автор: Алексей Громов
    #саакашвили #аваков #олейник
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        СК РФ раскрыл подробности нападения на журналистку Фельгенгауэр

        СК РФ раскрыл подробности нападения на журналистку Фельгенгауэр

        19:33   23 Октября 2017
        167
        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        13:13   23 Октября 2017
        165
        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        11:39   23 Октября 2017
        4529
        Сирия: Дамаск отказался считать Ракку освобожденной, пока в город не войдет армия САР

        Сирия: Дамаск отказался считать Ракку освобожденной, пока в город не войдет армия САР

        11:14   23 Октября 2017
        1277