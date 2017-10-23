Десятки людей отравились копченой медвежатиной в Томской области

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Томск, 23 октября. Около 29 человек отравились в Томской области медвежатиной. Об этом сообщили в понедельник представители дежурно-диспетчерской службы Верхнекетского района.

Инцидент произошел в населенном пункте Катайга. Первое обращение было зафиксировано еще 11 октября.

Согласно предварительным данным, один из охотников угостил местных жителей копченым мясом, которое было заражено трихинеллезом. Как передает ТАСС, 16 человек были госпитализированы.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Воронежской области была временно приостановлена работа кафе «Картофан», в котором одна из посетительниц получила отравление.