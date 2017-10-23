Путин выступит на ежегодном инвестиционном форуме «Россия зовет!»

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Москва, 23 октября. Президент России Владимир Путин примет участие в девятом ежегодном инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По данным пресс-службы, 24 октября на форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!» состоится выступление президента Владимира Путина. Кроме того, в пленарной сессии форума примут участие главы крупнейших международных корпораций и ведущих российских компаний, а также представители правительства России. По предварительным данным, на форум приедут более 2000 делегатов из 60 стран мира, включая 500 инвесторов из России, Европы, США, Азии, Ближнего Востока и Африки.

В ходе форума состоится встреча Владимира Путина с членами национальной сборной

WorldSkills-Russia, которые заняли первое место в общекомандном зачете чемпионата мира WorldSkills Abu Dhabi 2017.