Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: подразделениям САА удалось ликвидировать полевого командира ИГ
Политика
Путин выступит на ежегодном инвестиционном форуме «Россия зовет!»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин выступит на ежегодном инвестиционном форуме «Россия зовет!»

    22:00  23 Октября 2017
    45

    Путин выступит на ежегодном инвестиционном форуме «Россия зовет!»

    Москва, 23 октября. Президент России Владимир Путин примет участие в девятом ежегодном инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

    По данным пресс-службы, 24 октября на форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!» состоится выступление президента Владимира Путина. Кроме того, в пленарной сессии форума примут участие главы крупнейших международных корпораций и ведущих российских компаний, а также представители правительства России. По предварительным данным, на форум приедут более 2000 делегатов из 60 стран мира, включая 500 инвесторов из России, Европы, США, Азии, Ближнего Востока и Африки.

    В ходе форума состоится встреча Владимира Путина с членами национальной сборной
    WorldSkills-Russia, которые заняли  первое место в общекомандном зачете чемпионата мира WorldSkills Abu Dhabi 2017.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #втб #фрум
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Заявления главы Афганистана о «поддержке» талибов Москвой неприемлемы – МИД РФ

        Заявления главы Афганистана о «поддержке» талибов Москвой неприемлемы – МИД РФ

        21:52   23 Октября 2017
        59
        СК РФ раскрыл подробности нападения на журналистку Фельгенгауэр

        СК РФ раскрыл подробности нападения на журналистку Фельгенгауэр

        19:33   23 Октября 2017
        328
        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        13:13   23 Октября 2017
        175
        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        11:39   23 Октября 2017
        4677