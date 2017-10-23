От дружбы к вражде: почему ВВС Ирана до сих пор летают на американских самолетах

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Федеральное агентство новостей публикует перевод статьи «Иран использует один из самых мощных американских истребителей 70-х», опубликованной новостным ресурсом National Interest.

Всего полвека назад Иран и США были близкими союзниками. Репрессивное правительство шаха пришло к власти благодаря организованному ЦРУ перевороту, и CША щедро одарили Иран современным американским вооружением, включая истребители F-14 Tomcat, боевые вертолеты AH-Cobra и противотанковые ракеты TOW.

Поэтому, когда ЦРУ спросило шахское правительство Ирана, может ли оно проводить с территории страны воздушные шпионские операции против Советского Союза, ответ был полон энтузиазма. «Сколько баз вам понадобится? Могут ли наши пилоты также участвовать? Можем ли мы купить у вас шпионские самолеты, чтобы помогать?» — заявили в Тегеране.

Основной целью американской операции «Темный Ген» было установить пробелы РЛС ПВО Советского Союза вдоль иранской границы, а также узнать, как будет действовать эта оборона при вторжении. В 1968 году двенадцать разведывательных истребителя F-5 Freedom Fighter были доставлены в Иран и проводили регулярные разведывательные полеты через границу. В 1971 году Иран приобрел два десятка еще более быстрых и тяжелых разведывательных самолетов RF-4C Phantom со специальными функциями для прослушивания советской коммуникации.

Другая программа, известная как проект «Ибекс», использовала для слежки за Советским Союзом большие самолеты радиотехнической разведки и пять наземных ирано-американских прослушивающих постов. Наземные станции были защищены минами, колючей проволокой и системами самоликвидации, все поставки проводились исключительно с воздуха. Сообщается, что Иран заплатил компании Rockwell International 500 миллионов долларов за это оборудование. Иранские ВВС также приобрели четыре модифицированных C-130H Hercules, а также модифицированные 707.

Американские и иранские пилоты не всегда успешно выходили из советского воздушного пространства. В 70-е годы советские ПВО сбили два RF-5А и два RF-4С. Катапультировавшиеся пилоты тогда невинно утверждали, что это были всего лишь учебные полеты.

Официально Соединенные Штаты договорились прекратить шпионские полеты еще в 1960-х годах. В протоколе утверждалось, что экипаж просто заблудился во время проведения совместных тренировочных учений. Советский Союз закрыл глаза на инцидент и вернул пленных в обмен на данные, извлеченные из советского спутника-шпиона, разбившегося в Иране.

По иронии судьбы, вышеозначенная шпионская программа привела к гибели тех иранских пилотов, которые на самом деле находились на тренировочных миссиях. 21 июня 1978 года во время тренировочной миссии четыре тяжелых военно-транспортных вертолета СН-47 иранских ВВС пересекли границу нынешнего Туркменистана и пролетели еще почти 20 километров. По тревоге в воздух были подняты два истребителя МиГ-23М, одному из них был дан приказ стрелять. Пилот Валерий Шкиндер запустил две ракеты Р-60, которые уничтожили один из вертолетов. Затем, с помощью пушки ГШ-23Л он поразил второй СН-47, пробив один из двух его двигателей. Два оставшихся вертолета смогли скрыться.

Все восемь членов экипажа первого CH-47 погибли, второй совершил вынужденную посадку близ Ашхабада и его экипаж из четырех человек был захвачен советскими пограничниками. Однако ни Иран, ни Советский Союз не хотели дипломатического скандала, поэтому через некоторое время СН-47 и его экипаж были возвращены в Иран, а Шкиндеру было отказано в медали.

После свержения шаха в 1979 году и кризиса с заложниками в тегеранском посольстве официальные ирано-американские отношения были приостановлены, и совместные программы шпионажа была прекращена. Но отношения между Исламской Республикой Иран и атеистическим Советским Союзом не стали лучше. СССР продолжал поставлять оружие Ираку, вторгшемуся в Иран в 1980 году. В 1988 году произошел последний советско-иранский инцидент. Два иранских вертолета AH-1J зашли в воздушное пространство контролируемой СССР части Афганистана. Оба были сбиты советскими пилотами.

В отличие от СССР, Россия не имеет сухопутных границ с Ираном, хотя и ведет торговлю напрямую через Каспийское море. В настоящее время обе страны сотрудничают в сирийской гражданской войне, хотя их цели совпадают не полностью.

Новая администрация Трампа одновременно хочет более теплых отношений с Москвой и подвергает сомнению ядерную сделку с Тегераном, что может осложнить отношения между тремя странами. Сейчас иранские пилоты не имеют причин опасаться российских самолетов, тем более, что они имеют несколько своих — наряду с большим парком устаревших американских самолетов, приобретенных во времена, когда обе страны были партнерами по шпионажу.