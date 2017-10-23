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Неизвестные обстреляли жилой комплекс в Москве, где находится квартира Рогозина
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    Неизвестные обстреляли жилой комплекс в Москве, где находится квартира Рогозина

    20:18  23 Октября 2017
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    Неизвестные обстреляли жилой комплекс в Москве, где находится квартира Рогозина

    Москва, 23 октября. Неизвестные открыли стрельбу во дворе жилого комплекса, в котором проживает вице-премьер России Дмитрий Рогозин с семьей. Факт стрельбы был подтвержден центральным аппаратом МВД.

    Инцидент произошел на Староволынской улице, расположенной на западе Москвы. Неизвестные обстреляли жилой комплекс «Ближняя дача», где проживает, в том числе, и Дмитрий Рогозин.

    Как сообщает корреспондент ФАН, на данный момент никто из стрелявших не задержан. Предполагается, что хулиганы не ставили целью обстрелять конкретно квартиру Рогозина, а просто открыли огонь по окнам жилого комплекса.  

    Стрелявшие использовали пневматическое оружие. Металлические шарики повредили окна как в квартире Рогозина, так и в квартирах его соседей. Сейчас полиция ведет розыск злоумышленников. Пресс-служба политика пока не комментирует произошедший инцидент.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #обстрел #москва #рогозин
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