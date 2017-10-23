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Ученые выяснили, как депрессия сокращает продолжительность жизни
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    Ученые выяснили, как депрессия сокращает продолжительность жизни

    20:38  23 Октября 2017
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    Ученые выяснили, как депрессия сокращает продолжительность жизни

    Оттава, 23 октября. Ученые из Канады выявили взаимосвязь между депрессией и продолжительностью жизни. Специалисты вели наблюдения на протяжении 50 лет.

    Айэн Колмэн из университета Оттавы и его коллеги в течение полувека следили за здоровьем граждан страны. В проекте принимали участие люди разного пола и возраста.

    Исследовав полученные данные, ученые пришли к выводу, что депрессия значительно влияет на продолжительность жизни. Причем больше преждевременной смерти были подвержены мужчины. Страдавшие сниженным фоном настроения представители сильного пола в два-три раза чаще умирали раньше своих сверстников, женщины — в 1,5 раза чаще, сообщает издание Cmaj.

    Эксперты пришли к выводу, что закономерность прослеживалась даже среди приверженцев здорового образа жизни. Кроме того, выяснилось, что число случаев сокращения продолжительности жизни женщин, подвережнных депрессии, с 1992 по 2011 год выросли на 50%, пишут «Дни.ру».

    Автор: Катерина Михайлиди
    #ученые #депрессия
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