Ученые выяснили, как депрессия сокращает продолжительность жизни

В Избранное

Оттава, 23 октября. Ученые из Канады выявили взаимосвязь между депрессией и продолжительностью жизни. Специалисты вели наблюдения на протяжении 50 лет.

Айэн Колмэн из университета Оттавы и его коллеги в течение полувека следили за здоровьем граждан страны. В проекте принимали участие люди разного пола и возраста.

Исследовав полученные данные, ученые пришли к выводу, что депрессия значительно влияет на продолжительность жизни. Причем больше преждевременной смерти были подвержены мужчины. Страдавшие сниженным фоном настроения представители сильного пола в два-три раза чаще умирали раньше своих сверстников, женщины — в 1,5 раза чаще, сообщает издание Cmaj.

Эксперты пришли к выводу, что закономерность прослеживалась даже среди приверженцев здорового образа жизни. Кроме того, выяснилось, что число случаев сокращения продолжительности жизни женщин, подвережнных депрессии, с 1992 по 2011 год выросли на 50%, пишут «Дни.ру».