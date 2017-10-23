Энергетический хаб: Запад ведет войну за природный газ Сирии, прикрываясь демократическими идеалами

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Запад скрывает свои нефтегазовые интересы в Сирии, преподнося западной публике развернувшуюся в стране войну как исключительно гражданскую, направленную на восстановление демократии, считает итальянский журналист Паоло Маури. В своей статье он подчеркивает, что стратегические интересы глобальных держав не являются единственными причинами, по которым в Сирийской Арабской Республике была спровоцирована война. Интерес в Сирии в последнее время сводится к природному газу, поскольку в восточной части Средиземноморья происходит новая борьба за этот природный ресурс.

Директор и координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что «в XXI веке не так просто сказать: мы придем к вам и все отберем», именно поэтому западные страны прибегают к выдумыванию проблемы и выставляют происходящее в стране как войну за демократически идеалы.

«Информация была известна еще до начала всех этих событий. Активная геологоразведка на шельфе велась с начала 2000-х годов, в частности в 2010 году были опубликованы официальные данные по запасам на сирийском шельфе и нефти и газа. По нефти запасы были больше, чем в Кувейте. Они могли бы позволить Сирии выйти на четвертое место по запасам нефти в мире, — комментирует для ФАН Дмитрий Егорченков. — По газу цифры тоже достаточно серьезные: и на шельфе и в Евфратском нефтегазоносном бассейне — те самые места, где идут основные бои — в районе Дейр эз-Зора и Эль-Меядина. Если посмотреть расположение нефтяных бассейнов и газовых вышек, они сосредоточенны именно в том месте. Газовый и нефтяной энергетический следы просматриваются в сирийском конфликте совершенно откровенно, но являются ли они основными, это вопрос. Но точно не последними. Нефть и газ продолжают лидировать на мировой арене».

На сегодняшний день, так называемый бассейн Левантийского моря (территория, простирающаяся от Сирии до юга соседнего Израиля, и часть моря) может стать новой границей добычи газа, поскольку именно на этой территории находятся крупные нетронутые месторождения. Журналист Паоло Маури отмечает, что помимо находящихся в стадии запуска месторождений «Левиафан» и «Тамар» (соединятся с Европой через будущий газопровод East Med), существуют и иные территории между Кипром, Ливаном и Сирией. Итальянская газовая компания Eni уже почти год работает на Кипре, а предприятие, образованное Катаром и крупной энергетической корпорацией ExxonMobil, должно закончить разведывательные работы уже к 2018 году. Однако данный интерес Запада к сирийским месторождениям не афишируется, а людям продолжают навязывать, пожалуй, единственную причину происходящего — гражданская война с целью демократизации региона.