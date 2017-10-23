Аваков дергает за ниточки обе стороны «Михомайдана: главу МВД Украины обвинили в двойной игре

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Люди главы МВД Украины Арсена Авакова стоят на обеих сторонах баррикад так называемого «Михомайдана». Такую догадку озвучила в прямом эфире телепередачи «Время покажет» украинская журналистка Янина Соколовская.

Сначала ведущие передачи Артем Шейнин и Анатолий Кузичев позволили себе усомниться в словах Соколовской. Все же один из главных организаторов так называемого третьего майдана, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считается главным политическим и личным врагом Авакова. С чего бы им сотрудничать? Всего за минуту до того в эфире программы было продемонстрировано видео знаменитой ссоры конца 2015 года, когда Аваков кинул в Саакашвили стаканом с водой на заседании высшего украинского чиновничества и призвал того убираться прочь из Незалежной.

«Интересная история. На самом деле, Аваков сейчас для него (Саакашвили — здесь и далее прим. ФАН) друг. Даже это «бэ-бэ-бэ», сказанное друг другу в порыве горячего спора, они временно забыли. Иначе почему люди Авакова стоят по две стороны третьего майдана? Нацгвардия, которая стоит у стен Рады, — это люди Авакова. Но и нацбатальоны, которые сидят в палатках, — это тоже люди Авакова. Почему «военный майдан» встал прямо на проезжей части? Потому что военных никто сносить не будет. Никакой снайперский обстрел не имеет здесь значения. Таким образом Аваков торгуется за места для «Народного фронта» в списке «Блока Петра Порошенко», — заявила Соколовская.

Получается, согласился с журналисткой Шейнин, Аваков играет на обе стороны: и за правительство, и за протестующих.

«Аваков дергает за ниточки обе стороны «Михомайдана». Для того чтобы понять, как события будут развиваться дальше, осталось понять, кто дергает или может дергать за ниточки самого Авакова?» — добавил он.

По мнению Соколовской, ответ на этот вопрос достаточно прост. «Авакова дергает за ниточки Арсений Яценюк (бывший премьер-министр Украины и глава партии «Народный фронт»), а Яценюк — это американская история. То есть мы опять возвращаемся с одной стороны к Игорю Коломойскому (украинский олигарх), с другой — к американцам», — пояснила она.