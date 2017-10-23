В «Газпроме» ответили Украине на заявление об условиях закупки газа
В Избранное
Москва, 23 октября. Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в ответ на заявление Киева об условиях закупки газа у России.
Он подчеркнул, что украинский чиновник, скорее всего, подразумевал не точку «учета», а точку сдачи газа покупателям.
Ранее вице-премьер Украины Виктор Кистион, занимающийся вопросами энергетики, возобновить закупки можно в случае переноса точки учета газа для Европы с западной границы Украины на восточную.
«Точка сдачи «Газпромом» газа своим покупателям — это вопрос взаимоотношений не с Украиной, а с нашими европейскими клиентами по долгосрочным контрактам», — пояснил Куприянов РИА Новости.