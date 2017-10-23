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В «Газпроме» ответили Украине на заявление об условиях закупки газа
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    В «Газпроме» ответили Украине на заявление об условиях закупки газа

    19:47  23 Октября 2017
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    В «Газпроме» ответили Украине на заявление об условиях закупки газа

    Москва, 23 октября. Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в ответ на заявление Киева об условиях закупки газа у России.

    Он подчеркнул, что украинский чиновник, скорее всего, подразумевал не точку «учета», а точку сдачи газа покупателям.

    Ранее вице-премьер Украины Виктор Кистион, занимающийся вопросами энергетики, возобновить закупки можно в случае переноса точки учета газа для Европы с западной границы Украины на восточную.

    «Точка сдачи «Газпромом» газа своим покупателям — это вопрос взаимоотношений не с Украиной, а с нашими европейскими клиентами по долгосрочным контрактам», — пояснил Куприянов РИА Новости.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #украина #газпром #куприянов
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