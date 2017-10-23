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Боец Росгвардии, застреливший четырех сослуживцев в Чечне, ликвидирован
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    Боец Росгвардии, застреливший четырех сослуживцев в Чечне, ликвидирован

    20:18  23 Октября 2017
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    Боец Росгвардии, застреливший четырех сослуживцев в Чечне, ликвидирован

    Москва, 23 октября. Боец Росгвардии застрелил четырех сослуживцев в Чечне. Об этом сообщила в понедельник журналистам пресс-служба Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия).

    Инцидент произошел в станице Шелковская. Согласно предварительным данным, в одной из воинских частей национальной гвардии старший лейтенант открыл стрельбу и смертельно ранил четырех человек.

    «Военнослужащий, открывший стрельбу в казарменном помещении, был ликвидирован дежурным подразделением», — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

    На место трагедии уже была направлена группа офицеров Росгвардии. Кроме того, были проинформированы следователи и представители военной прокуратуры.

    Напомним, Росгвардия является структурой, которая напрямую подчиняется президенту Российской Федерации.

    Автор: Алексей Громов
    #росгвардия
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