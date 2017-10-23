Путин подписал первый указ о новых гражданах РФ, обязанных принести присягу

В Избранное

Москва, 23 октября. Президент России Владимир Путин подписал первый указ о предоставлении гражданства после принесения присяги. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ предполагает предоставление гражданства 62 иностранцам и их детям. Он вступит в силу сразу же, как только заявители принесут присягу гражданина Российской Федерации. Отметим, что данное требование не касается детей младше 18 лет. Они станут гражданами России после того, как присягу принесут их родители.

Напомним, что законопроект, обязывающий кандидата на получение российского паспорта приносить присягу гражданина РФ, был утвержден президентом еще в июле. Документ также предполагает упрощенную выдачу гражданства украинцам и отзыв гражданства у лиц, занимающихся террористической деятельностью. В законную силу он вступил с 1 сентября.