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СК РФ раскрыл подробности нападения на журналистку Фельгенгауэр
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    СК РФ раскрыл подробности нападения на журналистку Фельгенгауэр

    19:33  23 Октября 2017
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    СК РФ раскрыл подробности нападения на журналистку Фельгенгауэр

    Москва, 23 октября. Следователи допросили 48-летнего Бориса Грица, который проник в офис «Эха Москвы» и ранил заместителя главного редактора радиостанции Татьяну Фельгенгауэр. Об этом в понедельник сообщили представители СК Российской Федерации.

    В ходе задержания у подозреваемого были изъяты водительские права.

    «Он родился в Абхазии, учился в Москве, имеет двойное гражданство Израиля и Российской Федерации. В 2003 году уехал в Израиль и вернулся в Россию лишь месяц назад, в Москве проживает у своего знакомого», — указано в заявлении ведомства.

    Гриц заявил о том, что у него появилась личная неприязнь к Фельгенгауэр, с которой мужчина якобы несколько лет общался телепатически. Для этого, чтобы попасть в офис радиостанции, злоумышленник начертил схему, которая не имеет отношения к расположению помещений в здании, и брызнул в лицо охраннику слезоточивым газом.

    «Задержанному назначена судебно-психиатрическая экспертиза... Следствие в ближайшее время будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения», — отметила пресс-служба СК.

    Автор: Алексей Громов
    #ск #эхо москвы #гриц
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