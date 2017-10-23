СК РФ раскрыл подробности нападения на журналистку Фельгенгауэр

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Москва, 23 октября. Следователи допросили 48-летнего Бориса Грица, который проник в офис «Эха Москвы» и ранил заместителя главного редактора радиостанции Татьяну Фельгенгауэр. Об этом в понедельник сообщили представители СК Российской Федерации.

В ходе задержания у подозреваемого были изъяты водительские права.

«Он родился в Абхазии, учился в Москве, имеет двойное гражданство Израиля и Российской Федерации. В 2003 году уехал в Израиль и вернулся в Россию лишь месяц назад, в Москве проживает у своего знакомого», — указано в заявлении ведомства.

Гриц заявил о том, что у него появилась личная неприязнь к Фельгенгауэр, с которой мужчина якобы несколько лет общался телепатически. Для этого, чтобы попасть в офис радиостанции, злоумышленник начертил схему, которая не имеет отношения к расположению помещений в здании, и брызнул в лицо охраннику слезоточивым газом.