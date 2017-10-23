Мумифицированное тело двухлетней девочки нашли в лесополосе в Ростовской области

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Ростов-на-Дону, 23 октября. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели ребенка в Ростовской области. Об этом сообщили в понедельник представители регионального управления СК Российской Федерации.

Инцидент произошел в районе станицы Кривянской. Согласно предварительным данным, в лесополосе был обнаружен деревянный ящик, в котором находилось мумифицированное тело двухлетней девочки.

Как передает издание «Свободная пресса», давность захоронения составляет около двух лет. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, ранее стало известно о том, что в лесополосе в Воронежской области было обнаружено тело убитой 14-летней девочки.