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Мумифицированное тело двухлетней девочки нашли в лесополосе в Ростовской области
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    Мумифицированное тело двухлетней девочки нашли в лесополосе в Ростовской области

    20:30  23 Октября 2017
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    Мумифицированное тело двухлетней девочки нашли в лесополосе в Ростовской области

    Ростов-на-Дону, 23 октября. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели ребенка в Ростовской области. Об этом сообщили в понедельник представители регионального управления СК Российской Федерации.

    Инцидент произошел в районе станицы Кривянской. Согласно предварительным данным, в лесополосе был обнаружен деревянный ящик, в котором находилось мумифицированное тело двухлетней девочки.

    Как передает издание «Свободная пресса», давность захоронения составляет около двух лет. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

    Напомним, ранее стало известно о том, что в лесополосе в Воронежской области было обнаружено тело убитой 14-летней девочки.

    Автор: Алексей Громов
    #ростовская область
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