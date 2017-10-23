«Боевиков можно добавить в любой момент»: Шейнин сравнил «Михомайдан» с воинской частью

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В прямом эфире «Первого канала ведущий телепрограммы «Время покажет» Артем Шейнин сравнил лагерь протестующих перед стенами украинской Верховной рады с воинской частью, готовящейся к силовой операции — к вооруженному захвату власти в стране.

По мнению Шейнина, третьему украинскому Майдану не хватает всего одного толчка, чтобы превратиться в полномасштабный мятеж. Некоторые указывают на то, что на площади перед Радой сейчас митингуют всего несколько сотен человек. Тем не менее Шайнин уверен, что всего за день-два эти сотни могут превратиться в тысячи и десятки тысяч. Для этого нужен только приказ сверху.

«Сейчас мы обсуждаем этих ребят (украинских националистов, участников так называемого «Михомайдана» — здесь и далее прим. ФАН), и нас пытаются убедить, что это никто, что это просто «собака лает». Я понял, почему лично у меня есть некое напряжение от их присутствия. У меня такая аналогия. Я не знаю, как сейчас, но в советское время были такие специальные воинские части — они назывались кадрированными. Что такое кадрированная воинская часть? Это воинская часть, в которой в основном служат одни офицеры, но солдат туда добавить очень просто. У меня такое ощущение, что эти 200–300 — это слепок такой кадрированной части. Бабушек, студентов и боевиков туда можно добавить в любой момент», — привел свою точку зрения российский журналист.

После этого он поставил вопрос: что должно случиться, чтобы в «кадрированную часть» на Майдане начал поступать «личный состав»? Все те, кого в случае очередного успешного госпереворота на Украине, затем назовут поднявшимся и сделавшим его «народом».

По мнению Максима Шевченко, члена совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ, ответ на этот вопрос достаточно прост. Как всегда, на Украине ждут отмашки из Вашингтона.