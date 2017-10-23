Трамп готов к встрече с Путиным на полях саммита АТЭС

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Вашингтон, 23 октября. Президент США Дональд Трамп готов к возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет во Вьетнаме в ноябре. Об этом сообщил на брифинге сотрудник аппарата Белого дома.

«Потенциально», — заявил он в ответ на вопрос журналиста о готовности Трампа к участию в двусторонних встречах.

«Мы можем подтвердить двусторонние встречи с лидерами, — сообщили в Белом доме. — Мы еще не готовы объявлять о деталях других двусторонних и многосторонних встреч».

Трамп 3–14 ноября посетит Японию, Южную Корею, Китай, Вьетнам и Филиппины, где примет участие в саммите лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 12–13 ноября.