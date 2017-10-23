В Сирии еще предстоит «тяжелая борьба»: смогут ли США стравить курдов и сирийскую армию

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20 октября международная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами Америки, объявила о полном освобождении от боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) бывшей столицы террористов — Ракки.

Однако сегодня министр информации Сирии Мухаммед Рамиз Тарджаман заявил, что официальный Дамаск не признает Ракку освобожденной:

«Мы не считаем какой-либо город освобожденным, пока в него не войдет сирийская арабская армия и не поднимет сирийский флаг над ним. Это относится к любой точке сирийской карты».

Напомним, теперь под контролем проамериканских курдских вооруженных формирований «Демократические силы Сирии» (SDF) и «Отряды народной самообороны» (YPG) находится большая часть территории провинции, САА занимают только небольшую часть пустынной, мало пригодной для жизни местности.

Также в руках проамериканских сил остаются важные объекты инфраструктуры — крупнейшая гидроэлектростанция Сирии, крупное водохранилище аль-Асад на реке Евфрат и аэропорт в Ат-Табке, где располагается американская авиация.

Кроме этого, в социальных сетях стали появляться сообщения, что местные жители не видят особой разницы между боевиками «Исламского государства» (запрещено в РФ) и пришедшими им на смену курдскими формированиями. При попустительстве Соединенных Штатов Америки, курды повсеместно отменяют уроки арабского языка на занимаемых ими территориях и всячески препятствуют обучению родному языку арабского населения. Это выливается в акции протеста среди мирных жителей.

Если верить информации некоторых просирийских активистов, САА готовят операцию против курдских формирований в Ракке, на которую США вместе со своими союзниками вполне может ответить новым «Гневом Евфрата».

Учитывая это, недавние заявления главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона, который сообщил, что освобождение Ракки хотя и «стало критическим моментом» в борьбе против «Исламского государства» (запрещено в РФ), однако «наша работа далека от завершения», звучат довольно двусмысленно.

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) узнал у директора Института современного государственного развития, политолога Дмитрия Солонникова, смогут ли США стравить курдов и сирийскую армию:

«В Сирии может произойти ситуация, аналогичная той, что произошла в соседнем Ираке, где сначала курдские вооруженные формирования успешно боролись с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ) и захватили ряд территорий. Потом силы Багдада вернули их под свой контроль, в общем-то, достаточно мирно, только припугнув серьезным использованием вооруженных сил».

По мнению эксперта, в Сирии может произойти то же самое:

«Вопрос, будет ли это происходить прямо сейчас или это будет происходить через какой-то срок, какой будет для этого международный фон, как это будут поддерживать сопредельные государства, например, Турция».

Как считает наш собеседник, то, что заявляют представители официального Дамаска — это, конечно же, логично:

«Единая Сирия как государство может быть только в том случае, если органы управления на всей территории Сирии подчиняются, в той или иной степени, центральному руководству и находятся с ним в каких-то отношениях, будь то новая федерация или новая конституция, но отношения должны быть выстроены в рамках действующего законодательства. Если это не так, то, конечно же, официальный Дамаск не будет считать эти территории освобожденными от внешней оккупации, не важно, чьей, и будет бороться за восстановление центрального государственного управления на этих территориях».

По словам эксперта, сколько для этого понадобится времени, и как это будет делаться: мирным путем, путем договоренностей или военным путем, или сочетанием первого и второго, — будет зависеть от военно-технических возможностей сторон и правильной оценки этих возможностей участниками конфликта.

Эксперт отметил, что американцы, конечно, продолжат поддерживать курдов в Сирии:

«Но США поддерживали курдов и в Ираке тоже. Несмотря на это, в данном конкретном противостоянии выступили не на их стороне, не оказав им ни дипломатической поддержки, ни военно-технической. Как здесь будет дальше идти конфликт, сложно сказать. Турция тоже находится сейчас в позитивных отношениях с Соединенными Штатами, что бы сейчас ни говорил Эрдоган, и какая бы сейчас ни звучала риторика. Все равно в военном плане, конечно, Турция — один из самых крупных союзников США в регионе».

Как объяснил наш собеседник, отношения с курдами в Сирии — это не только взаимоотношения власти государства и находящегося на территории этого государства курдского населения:

«Там достаточно серьезный клубок взаимоотношений с участием сопредельных стран. Поэтому здесь еще надо будет учитывать позицию Турции и возможность ее вмешательства в конфликт, а не только Соединенных Штатов. Однако Соединенные Штаты, конечно, заинтересованы в продолжении конфликта, чтобы вопрос решался не методом переговоров, а затягиванием вооруженного конфликта, но посмотрим, что из этого получится».

1 Организация запрещена на территории РФ.