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Space X работает над двигателем, который заменит российские РД-180
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    Space X работает над двигателем, который заменит российские РД-180

    19:03  23 Октября 2017
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    Space X работает над двигателем, который заменит российские РД-180

    Вашингтон, 23 октября. Власти США выделили более 40 млн долларов на разработку ракетного двигателя Raptor, который должен будет заменить российские РД-180. В настоящий момент двигатели РД-180 устанавливаются на ракеты Atlas V, однако Вашингтон хочет перестать зависеть от российских комплектующих.

    Space X работает над двигателем, который заменит российские РД-180

    Как передает портал Space News, речь идет о дополнительном финансировании. Отметим, что программа, по которой выделяются деньги на создание ракеты Raptor, также предусматривает финансирование таких компаний как Aerojet Rocketdyne, Orbital ATK и United Launch Alliance.

    Отметим, что первоначально заменой российских РД-180 должна была стать ракета Vulcan компании Blue Origin, однако затем Вашингтон изменил свои планы, отдав предпочтение более перспективной разработке Space X.

    Автор: Геннадий Плющев
    #сша #ракета #рд-180 #разработка #space x
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