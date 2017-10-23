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Власти Инты обвинили Навального в воровстве
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    Власти Инты обвинили Навального в воровстве

    19:08  23 Октября 2017
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    Власти Инты обвинили Навального в воровстве

    Москва, 23 октября. Власти города Инта в Коми назвали «вором» блогера Алексея Навального, а лидеров профсоюза шахты «Интинская» обвинили в распространении внутренней информации о положении дел на предприятии, сотрудники которого ждут окончания простоя и выплаты задолженности по зарплате.

    В то время как городские власти предпринимали попытки успокоить население, сыктывкарский оппозиционер Илья Болобан пытался провести несанкционированный митинг, за что получил пять суток ареста.

    В администрации Инты объяснили, что технические проблемы с поступлением средств, которые правительство РФ выделило на оздоровление предприятия, состоят в необходимости проверки заключаемых договоров и открытия специальных счетов.

    По мнению главы МО Инта Василия Сидора, Алексей Навальный пытается вернуть Россию в 2011 год, когда проходили акции на Болотной и на площади Сахарова.

    «Это все проплаченные акции. Вот прибывший человек из Сыктывкара, думаете, свои деньги вложил, чтобы тут проживать, чтобы организовывать акции? А что, у господина Навального есть партия? Да он — вор! А в Инте есть люди, которые за деньги готовы маму родную продать, не задумываясь о последствиях», — заявил Сидор.

    Он объяснил, что на шахте складывается непростая ситуация, а профсоюз «занимается писаниной, а не работой», пишут «Невские новости».

    Автор: Катерина Михайлиди
    #навальный #коми #инта
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