Власти Инты обвинили Навального в воровстве

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Москва, 23 октября. Власти города Инта в Коми назвали «вором» блогера Алексея Навального, а лидеров профсоюза шахты «Интинская» обвинили в распространении внутренней информации о положении дел на предприятии, сотрудники которого ждут окончания простоя и выплаты задолженности по зарплате.

В то время как городские власти предпринимали попытки успокоить население, сыктывкарский оппозиционер Илья Болобан пытался провести несанкционированный митинг, за что получил пять суток ареста.

В администрации Инты объяснили, что технические проблемы с поступлением средств, которые правительство РФ выделило на оздоровление предприятия, состоят в необходимости проверки заключаемых договоров и открытия специальных счетов.

По мнению главы МО Инта Василия Сидора, Алексей Навальный пытается вернуть Россию в 2011 год, когда проходили акции на Болотной и на площади Сахарова.

«Это все проплаченные акции. Вот прибывший человек из Сыктывкара, думаете, свои деньги вложил, чтобы тут проживать, чтобы организовывать акции? А что, у господина Навального есть партия? Да он — вор! А в Инте есть люди, которые за деньги готовы маму родную продать, не задумываясь о последствиях», — заявил Сидор.

Он объяснил, что на шахте складывается непростая ситуация, а профсоюз «занимается писаниной, а не работой», пишут «Невские новости».