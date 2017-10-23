Эксперт раскрыл подтасовку фактов крушения МН17 против России с помощью абрикосов

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Москва, 23 октября. Объединенная следственная группа (JIT) из Нидерландов опубликовала очередное фото, на котором изображен якобы тот самый ЗРК «Бук», которым 17 июля 2014 года был сбит малайзийский Boeing-777. Голландские следователи утверждают, что это доказывает вину России в произошедшем. Однако независимый технический эксперт, член СРО АТЭ России Юрий Антипов провел другую экспертизу, подтверждающую, что «факты» голландцев были подтасованы. Помочь раскрыть правду ему помогло абрикосовое дерево.

По мнению эксперта, уничтожение самолета происходило в рамках спецоперации, спланированной за несколько месяцев до трагедии. Установка «Бук» была привезена с украинской территории заблаговременно еще тогда, когда подконтрольные на момент крушения ДНР и ЛНР территории контролировались Киевом. «Совершенно случайно» данное место неоднократно попадало на фото и видеозаписи, ставшие впоследствии компроматом.

Среди «доказательств» СБУ была предоставлена съемка провоза «Бука» через Луганск на следующий день после катастрофы. На фото в установке не хватает одной ракеты, которой якобы и был сбит самолет. При этом эксперт заметил, что перед домом, у которого велась видеосъемка, растет абрикосовое дерево, и его крона загораживает почти половину кадра.

«Если бы съемка провоза «Бука» действительно была сделана 18 июля, тогда дерево было все усеяно «золотыми» абрикосами. Но на видеосъемке СБУ не видно ни одного абрикоса. Таким образом, если есть изобилие желтых абрикосов на дереве, которое попало в кадры видеосъемки СБУ уже 8 июля, то к 18 июля, тем более, мы должны видеть эти плоды. Но их нет… Значит, видео СБУ с провозом «БУКа» снималось гораздо раньше», — отмечает Антипов.

Кроме того, оператор вел съемку со штатива, а значит не был простым местным жителем и готовился к ней заранее. Также эксперт отметил, что трава на фото ровная, а не разноростная, как это бывает в середине лета.

Антипов уверен, что крушение самолета произошло в результате взрыва, а бомба была заложена еще в Нидерландах, откуда вылетел лайнер, что и пытаются тщательно скрыть голландские эксперты, пишет «Федерал пресс».