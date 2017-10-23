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Украина
Киев рассказал о перспективах получить летальное оружие от США
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    Киев рассказал о перспективах получить летальное оружие от США

    18:42  23 Октября 2017
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    Киев рассказал о перспективах получить летальное оружие от США

    Киев, 23 октября. Украинские власти полностью согласовали с США вопрос поставки американского оружия и ждут политического решения от Вашингтона. Об этом в понедельник заявил начальник Генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

    «Такая перспектива есть, все перечни согласованы, обсуждены все процедурные вопросы, ожидаем только политического решения», — отметил он.

    Киев рассказал о перспективах получить летальное оружие от США

    Ранее украинские власти передали в США список вооружения, которые хочет получить Киев. Отметим, что Верховная рада приняла в первом чтении закон о реинтеграции Донбасса, внесенный президентом Украины Петром Порошенко. Данный законопроект позволяет возобновить военные действия на востоке страны, которые были приостановлены в соответствии с минскими соглашениями, а также определяет Россию как страну-агрессора. Российская сторона неоднократно заявляла, что не является участницей конфликта в Донбассе, и что у Киева нет доказательств присутствия российских войск на Украине.

    Автор: Геннадий Плющев
    #сша #всу #украина #оружие #поставка
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