Видеодайджест новостей ФАН, 23 октября 2017 года

Освобождение Аль-Карьятейна
Сирийская армия при поддержке ВКС РФ восстановила контроль
над стратегически значимым городом Аль-Карьятейном. Он расположен на юго-востоке провинции Хомс недалеко от трассы Пальмира — Дамаск. Сейчас саперы разминируют дороги, здания и площади города.
Ранее около 300 террористов запрещенной в РФ экстремистской группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1) незаметно проникли в Эль-Карьят Эйн со стороны иорданской границы. Исламисты «таинственным» образом миновали в том числе позиции американцев и проамериканских боевиков на юге Сирии. В Минобороны РФ уверены: боевики не смогли бы добиться таких успехов без данных разведки.
Саакашвили обещает
Михаил Саакашвили вновь пообещал
довести до конца борьбу с коррупционерами в украинской политике. На так называемом «михомайдане» в Киеве продолжают бушевать страсти. Накануне в центре украинской столицы вновь произошли стычки активистов с правоохранителями. Один из участников акции протеста под стенами Верховной рады разбил голову сотруднику полиции. Активист пытался пронести в палаточный городок свою палатку. Участники митинга вступили в конфликт с силовиками, в результате полицейский получил черепно-мозговую травму. По данным правоохранителей, мужчина, напавший на полицейского, задержан.
Прорыв через российскую границу
Вооруженный до зубов гражданин Украины открыл огонь
по российским пограничникам. Инцидент произошел в Курской области. 31-летний мужчина незаконно пересек участок границы между Россией и Украиной и пытался скрыться на украинской территории. Сейчас нарушитель задержан.
Киев вновь задумался о российском газе
Киев вновь задумался о покупках российского газа у РФ, но при одном условии. В интервью украинским СМИ вице-премьер Украины Владимир Кистион заявил, что это произойдет, если точка учета топлива будет перенесена с западной на восточную границу страны. По его словам, в нынешнем формате импорт российского топлива на Украину — это «очень рискованно и безответственно».
Президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин считает
, что условия Киева трудновыполнимы. Перенос точки учета транзита на украино-российскую границу будет означать, что «Газпром» должен продавать газ европейским клиентам еще до того, как тот попадет на Украину.
Напомним, что сейчас Украина в основном приобретает российский газ в Евросоюзе. Таким образом киевское руководство подчеркивает «газовую независимость» от Москвы.
В мировой индустрии красоты наступила горячая пора
В мировой индустрии красоты наступила самая долгожданная и напряженная пора. Весь мир, затаив дыхание, готовится услышать имена лучших красавиц года. «Мисс Россия — 2017» — 22-летняя Полина Попова
отправляется в Китай, чтобы представить нашу страну на конкурсе «Мисс мира».
ФАН желает удачи Полине Поповой и продолжает следить за новостями.
1 Организация запрещена на территории РФ.