Ранее около 300 террористов запрещенной в РФ экстремистской группировки «Исламское государство» 1 (ИГ 1 , ИГИЛ 1 ) незаметно проникли в Эль-Карьят Эйн со стороны иорданской границы. Исламисты «таинственным» образом миновали в том числе позиции американцев и проамериканских боевиков на юге Сирии. В Минобороны РФ уверены: боевики не смогли бы добиться таких успехов без данных разведки.

Киев вновь задумался о российском газе

Киев вновь задумался о покупках российского газа у РФ, но при одном условии. В интервью украинским СМИ вице-премьер Украины Владимир Кистион заявил, что это произойдет, если точка учета топлива будет перенесена с западной на восточную границу страны. По его словам, в нынешнем формате импорт российского топлива на Украину — это «очень рискованно и безответственно».

Президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин считает , что условия Киева трудновыполнимы. Перенос точки учета транзита на украино-российскую границу будет означать, что «Газпром» должен продавать газ европейским клиентам еще до того, как тот попадет на Украину.

Напомним, что сейчас Украина в основном приобретает российский газ в Евросоюзе. Таким образом киевское руководство подчеркивает «газовую независимость» от Москвы.