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Происшествия
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Видеодайджест новостей ФАН, 23 октября 2017 года
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    Видеодайджест новостей ФАН, 23 октября 2017 года

    Сирийская армия при поддержке ВКС РФ восстановила контроль над Аль-Карьятейном. Саакашвили вновь пообещал довести до конца борьбу с коррупционерами. Гражданин Украины открыл огонь по российским пограничникам. Киев вновь задумался о покупках российского газа. В мировой индустрии красоты наступила горячая пора.
    19:54 23 Октября 2017
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    Освобождение Аль-Карьятейна

    Видеодайджест новостей ФАН, 23 октября 2017 года

    Сирийская армия при поддержке ВКС РФ восстановила контроль над стратегически значимым городом Аль-Карьятейном. Он расположен на юго-востоке провинции Хомс недалеко от трассы Пальмира — Дамаск. Сейчас саперы разминируют дороги, здания и площади города.
    Ранее около 300 террористов запрещенной в РФ экстремистской группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1) незаметно проникли в Эль-Карьят Эйн со стороны иорданской границы. Исламисты «таинственным» образом миновали в том числе позиции американцев и проамериканских боевиков на юге Сирии. В Минобороны РФ уверены: боевики не смогли бы добиться таких успехов без данных разведки.
     

    Саакашвили обещает

    Видеодайджест новостей ФАН, 23 октября 2017 года

    Михаил Саакашвили вновь пообещал довести до конца борьбу с коррупционерами в украинской политике. На так называемом «михомайдане» в Киеве продолжают бушевать страсти. Накануне в центре украинской столицы вновь произошли стычки активистов с правоохранителями. Один из участников акции протеста под стенами Верховной рады разбил голову сотруднику полиции. Активист пытался пронести в палаточный городок свою палатку. Участники митинга вступили в конфликт с силовиками, в результате полицейский получил черепно-мозговую травму. По данным правоохранителей, мужчина, напавший на полицейского, задержан.
     

    Прорыв через российскую границу

    Видеодайджест новостей ФАН, 23 октября 2017 года

    Вооруженный до зубов гражданин Украины открыл огонь по российским пограничникам. Инцидент произошел в Курской области. 31-летний мужчина незаконно пересек участок границы между Россией и Украиной и пытался скрыться на украинской территории. Сейчас нарушитель задержан.
     

    Киев вновь задумался о российском газе

    Видеодайджест новостей ФАН, 23 октября 2017 года

    Киев вновь задумался о покупках российского газа у РФ, но при одном условии. В интервью украинским СМИ вице-премьер Украины Владимир Кистион заявил, что это произойдет, если точка учета топлива будет перенесена с западной на восточную границу страны. По его словам, в нынешнем формате импорт российского топлива на Украину — это «очень рискованно и безответственно».
    Президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин считает, что условия Киева трудновыполнимы. Перенос точки учета транзита на украино-российскую границу будет означать, что «Газпром» должен продавать газ европейским клиентам еще до того, как тот попадет на Украину.
    Напомним, что сейчас Украина в основном приобретает российский газ в Евросоюзе. Таким образом киевское руководство подчеркивает «газовую независимость» от Москвы.
     

    В мировой индустрии красоты наступила горячая пора

    Видеодайджест новостей ФАН, 23 октября 2017 года

    В мировой индустрии красоты наступила самая долгожданная и напряженная пора. Весь мир, затаив дыхание, готовится услышать имена лучших красавиц года. «Мисс Россия — 2017» — 22-летняя Полина Попова отправляется в Китай, чтобы представить нашу страну на конкурсе «Мисс мира».
    ФАН желает удачи Полине Поповой и продолжает следить за новостями.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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