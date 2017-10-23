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Боевики ИГ начали использовать в Сирии «джихад-мобили» нового поколения
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    Боевики ИГ начали использовать в Сирии «джихад-мобили» нового поколения

    18:32  23 Октября 2017
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    Боевики ИГ начали использовать в Сирии «джихад-мобили» нового поколения

    Мухассан, 23 октября. Боевики «Исламского государства»1 решили укрепить защиту транспорта для смертников.

    Представители ливанского движения «Хезболла» опубликовали кадры новых «джихад-мобилей», которые боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) готовились выпустить на поля сражений.

    Исламисты начали производство «джихад-мобилей» на базе БМП-1. Машины оснащаются защитной сеткой от выстрелов РПГ, броня техники позволяет смертнику дольше продержаться в бою и значительно повышает его шансы добраться до позиций правительственных войск, сообщает источник в Сирии. «Джихад-мобиль» нового поколения был обнаружен в недавно освобожденном от «Халифата» городе Мухассан.

    Боевики ИГ начали использовать в Сирии «джихад-мобили» нового поколения

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #джихад-мобиль
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