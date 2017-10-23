Губернатор Тульской области считает международное признание Крыма вопросом времени

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Москва, 23 октября. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин уверен в том, что международное сообщество признает факт вхождения Крымского полуострова в состав Российской Федерации. Об этом политик заявил во время своего выступления в МГИМО.

«Здравый смысл в умах тех руководителей больших стран с ядерным потенциалом все-таки в скором времени придет в определенные чувства, и до людей дойдет, что Крым — это законно русская земля», — объяснил студентам глава Тульской области.

По мнению Дюмина, причиной того, что западные страны ввели антироссийские санкции, является не Крым, а независимая политика Москвы и разрушение концепции однополярного мира.

Кроме того, на территории Крымского полуострова уже побывали парламентские делегации из стран Европы.

«Они видят, что есть перемены к лучшему, что народ действительно доволен. Они приезжают обратно, но их особо никто не слушает. Это вопрос времени», — резюмировал губернатор.

Напомним, ранее член Совета Федерации России Ольга Ковитиди призвала власти Соединенных Штатов Америки не зацикливаться на крымском вопросе.