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Работница белгородской кондитерской фабрики заживо сварилась в кипящей карамели
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    Работница белгородской кондитерской фабрики заживо сварилась в кипящей карамели

    18:21  23 Октября 2017
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    Работница белгородской кондитерской фабрики заживо сварилась в кипящей карамели

    Старый Оскол, 23 октября. Сотрудница кондитерской фабрики «Славянка» в Старом Осколе заживо сварилась, упав в чан, где мешалась кипящая карамель. От полученных ожогов 36-летняя женщина погибла до приезда врачей, сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Белгородской области.

    Работница белгородской кондитерской фабрики заживо сварилась в кипящей карамели

    «Когда приехали медики и следователи, женщина уже была мертва. Опрашиваются очевидцы, устанавливаются все подробности происшествия», — отметила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Елена Козырева.

    Автор: Геннадий Плющев
    #смерть #сотрудница #кондитерская фабрика #карамель
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