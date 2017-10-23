Работница белгородской кондитерской фабрики заживо сварилась в кипящей карамели
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Старый Оскол, 23 октября. Сотрудница кондитерской фабрики «Славянка» в Старом Осколе заживо сварилась, упав в чан, где мешалась кипящая карамель. От полученных ожогов 36-летняя женщина погибла до приезда врачей, сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Белгородской области.
«Когда приехали медики и следователи, женщина уже была мертва. Опрашиваются очевидцы, устанавливаются все подробности происшествия», — отметила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Елена Козырева.