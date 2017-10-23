В Избранное

Киев, 23 октября. 68% украинцев не доверяют президенту страны Петру Порошенко, недоверие правительству высказывают еще больше жителей Украины — более 73%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центр Разумкова.

Также результаты опроса показывают, что действия Порошенко полностью поддерживают всего 6,7% украинцев, действия правительства – 3,2%, премьер-министра − 6%.

Кроме того, согласно опросу, среди институтов государства и общества наибольшее доверие украинцев вызывают волонтерские организации (им доверяют 66,7% опрошенных) и церковь (64,4%).

Опрос был проведен в период с 6 по 11 октября, сообщают украинские СМИ. В его рамках свое мнение высказали 2018 респондентов во всех регионах Украины.

Напомним, ранее опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что деятельность Владимира Путина на посту президента России одобряют 82,2% граждан России.