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Украина
Действия Порошенко поддерживают меньше семи процентов украинцев — опрос
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    Действия Порошенко поддерживают меньше семи процентов украинцев — опрос

    18:32  23 Октября 2017  /обновлено: 18:34  23 Октября 2017
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    Действия Порошенко поддерживают меньше семи процентов украинцев — опрос

    Киев, 23 октября. 68% украинцев не доверяют президенту страны Петру Порошенко, недоверие правительству высказывают еще больше жителей Украины — более 73%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центр Разумкова.

    Также результаты опроса показывают, что действия Порошенко полностью поддерживают всего 6,7% украинцев, действия правительства – 3,2%, премьер-министра − 6%.

    Кроме того, согласно опросу, среди институтов государства и общества наибольшее доверие украинцев вызывают волонтерские организации (им доверяют 66,7% опрошенных) и церковь (64,4%).

    Опрос был проведен в период с 6 по 11 октября, сообщают украинские СМИ. В его рамках свое мнение высказали 2018 респондентов во всех регионах Украины. 

    Напомним, ранее опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что деятельность Владимира Путина на посту президента России одобряют 82,2% граждан России.

    Автор: Федор Веснин
    #украина #порошенко #опрос #недоверие
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