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Директор НИИ Склифосовского рассказал о состоянии Фельгенгауэр
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    Директор НИИ Склифосовского рассказал о состоянии Фельгенгауэр

    18:32  23 Октября 2017
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    Директор НИИ Склифосовского рассказал о состоянии Фельгенгауэр

    Москва, 23 октября. Кровопотери раненой журналистки Татьяны Фельгенгауэр не являются критичными, заверил директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков. Состояние пострадавшей он оценивает как тяжелое, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    «Состояние ее тяжелое, находится Фельгенгауэр в операционной. Операция близится к своему завершению,  но пока не завершена. Травма серьезная», — рассказал врач журналистам.

    Директор НИИ Склифосовского рассказал о состоянии Фельгенгауэр

    По мнению Петрикова, важно, что пациентка была быстро доставлена в медучреждение с места травмы.

    «Как это обычно принято, пациентка быстро была поднята в операционную,  быстро все необходимые манипуляции были проведены. Это уменьшает риск каких-то дальнейших проблем», — пояснил директор НИИ Склифософского.

    Напомним, сегодня днем было совершено нападение на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фильгенгауэр. Нападавший брызнул в глаза охранникам в холле, поднялся на 14-й этаж, где расположена редакция «Эха Москвы», и нанес журналистке ножевое ранение в область шеи. Он был задержан, в настоящее время возбуждено уголовное дело.

    Автор: Герман Парло
    #фельгенгауэр #нии склифосовского
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