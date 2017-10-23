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Олейник о последствиях медреформы на Украине: Здравствуйте, я ваш лечащий врач — патологоанатом
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    Олейник о последствиях медреформы на Украине: Здравствуйте, я ваш лечащий врач — патологоанатом

    18:37  23 Октября 2017
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    Олейник о последствиях медреформы на Украине: Здравствуйте, я ваш лечащий врач — патологоанатом

    Украина может лишиться последних работающих в стране врачей, считает народный депутат Ольга Богомолец. Парламентарий Верховной рады уверена, что виной тому медреформа, которую в скором времени предстоит принять законотворцам. На своей странице в Facebook Богомолец подчеркнула, что предстоящей украинской медреформе очень рады в Польше, чье правительство уже предложило украинским врачам упрощенное оформление документов. Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что Украина катится во времена, когда люди жили в пещерах и лечились у шаманов.

    «Правительство Польши уже приняло решение о более упрощенной системе дачи разрешения на работу для украинских врачей. Количество медицинских услуг для населения увеличивается. Кроме того, у Польши достаточно хороший бюджет, выделенный на медицину. Очень большое количество медиков уехали в Германию, Италию и другие страны, поэтому нашим специалистам предложили перебраться в польские больницы и клиники. Украинцы имеют далеко не худшую квалификацию», — комментирует для ФАН Владимир Олейник.

    По его мнению, украинское правительство «выдавливает» из родной страны не только врачей, теряя миллионы долларов.

    Владимир Олейник подчеркнул, что Украина катится во времена, когда люди жили в пещерах и лечились у шаманов

    «Специалисты вынуждены уезжать, поскольку они не могут получить высокооплачиваемую работу и безопасность. Когда в Польше проходила медреформа, многие поликлиники были закрыты, особенно речь идет о так называемых «депрессивных» районах. Но из-за оттока медперсонала, недостаток будет восполнен за счет Украины», — подчеркнул собеседник ФАН.

    Украинский нардеп Ольга Богомолец в своей заметке в Facebook отметила, что «Польша, после сделанных ошибок во время своей медицинской реформы, за очень короткое время потеряла большое количество своих врачей — самые опытные и квалифицированные из них уехали в Западную Европу, США, страны Ближнего Востока».

    «Поляки прекрасно понимают, что ожидает Украину после принятия «медреформы» — больницы будут закрываться, а украинские врачи массово выезжать за границу, где их уже ждут, — уверена она. — И поляки решили реагировать быстро, предложив украинским врачам упрощенные условия трудоустройства, чтобы не потерять уникальную возможность решить свою проблему острого дефицита кадров за счет хороших специалистов с Украины».

    Упрощение трудоустройства заключается в отмене обязательного подтверждения диплома. Мол, приезжай и работай. Только за последний год Украину покинуло 66 тысяч медиков.

    «Теперь уедет еще больше. Через этот путь прошли многие страны Восточной Европы, которые начинали делать реформы, не позаботившись о человеческом потенциале. Они очень скоро оказались перед фактом, что лечить граждан стало некому, — подчеркнула Богомолец. — Но, на их счастье, рядом есть Украина, которая упорно наступает на те же грабли, и теперь свой дефицит врачей они пополнят за наш счет. За чей счет потом пополним дефицит врачей мы? Пригласим шаманов из Папуа — Новой Гвинеи?»

    Медицинская реформа, считает Владимир Олейник, может стать настоящей катастрофой для Украины, поскольку услуги станут не просто платными, а непосильными для простого человека. Если раньше в страну приезжали лечиться из-за доступных цен и уровня качества оказываемых медицинских услуг, то теперь медицинский туризм перестанет существовать из-за отсутствия специалистов.

    Только за последний год Украину покинуло 66 тысяч медиков

    «На Украине была очень неплохая стоматология — многие приезжали в страну лечиться, поскольку качество оказания услуг было не хуже, чем на Западе. У нас очень хорошие врачи в Институте сердца, они проводили уникальные операции. А сегодня эти специалисты вынуждены уезжать — у людей нет денег на платные услуги. Если раньше у нас была платная медицина, но она была доступная. А теперь цены вырастут до уровня частных платных клиник, а последние в свою очередь также взвинтят цены — медицина для избранных», — говорит собеседник ФАН.  

    Украинский политик и управленец уверен: новая медреформа — это социальная катастрофа.

    «Американка, стоящая во главе минздрава или «минсмерти», как его называют в народе, сделает свое «черное дело» и уедет. У нее нет украинских родственников, которые будут пользоваться медицинской системой. Но люди останутся. Население не будет защищено, многие больницы и поликлиники закроют, а потом перейдут на народную медицину и скатятся к эпохе пещерного человека. А на Украине время «чумака». В дело вступят «кашпировские» и другие лжеврачи. При таких условиях нельзя будет обеспечить населению качественные медицинские услуги. Есть злая шутка: здравствуйте, я ваш лечащий врач — патологоанатом», — подытожил он.  

    Автор: Алиса Яковлева
    #польша #украина #врачи #олейник #богомолец
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