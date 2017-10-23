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Украина может лишиться последних работающих в стране врачей, считает народный депутат Ольга Богомолец. Парламентарий Верховной рады уверена, что виной тому медреформа, которую в скором времени предстоит принять законотворцам. На своей странице в Facebook Богомолец подчеркнула, что предстоящей украинской медреформе очень рады в Польше, чье правительство уже предложило украинским врачам упрощенное оформление документов. Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что Украина катится во времена, когда люди жили в пещерах и лечились у шаманов.

«Правительство Польши уже приняло решение о более упрощенной системе дачи разрешения на работу для украинских врачей. Количество медицинских услуг для населения увеличивается. Кроме того, у Польши достаточно хороший бюджет, выделенный на медицину. Очень большое количество медиков уехали в Германию, Италию и другие страны, поэтому нашим специалистам предложили перебраться в польские больницы и клиники. Украинцы имеют далеко не худшую квалификацию», — комментирует для ФАН Владимир Олейник.

По его мнению, украинское правительство «выдавливает» из родной страны не только врачей, теряя миллионы долларов.

«Специалисты вынуждены уезжать, поскольку они не могут получить высокооплачиваемую работу и безопасность. Когда в Польше проходила медреформа, многие поликлиники были закрыты, особенно речь идет о так называемых «депрессивных» районах. Но из-за оттока медперсонала, недостаток будет восполнен за счет Украины», — подчеркнул собеседник ФАН.

Украинский нардеп Ольга Богомолец в своей заметке в Facebook отметила, что «Польша, после сделанных ошибок во время своей медицинской реформы, за очень короткое время потеряла большое количество своих врачей — самые опытные и квалифицированные из них уехали в Западную Европу, США, страны Ближнего Востока».

«Поляки прекрасно понимают, что ожидает Украину после принятия «медреформы» — больницы будут закрываться, а украинские врачи массово выезжать за границу, где их уже ждут, — уверена она. — И поляки решили реагировать быстро, предложив украинским врачам упрощенные условия трудоустройства, чтобы не потерять уникальную возможность решить свою проблему острого дефицита кадров за счет хороших специалистов с Украины».

Упрощение трудоустройства заключается в отмене обязательного подтверждения диплома. Мол, приезжай и работай. Только за последний год Украину покинуло 66 тысяч медиков.

«Теперь уедет еще больше. Через этот путь прошли многие страны Восточной Европы, которые начинали делать реформы, не позаботившись о человеческом потенциале. Они очень скоро оказались перед фактом, что лечить граждан стало некому, — подчеркнула Богомолец. — Но, на их счастье, рядом есть Украина, которая упорно наступает на те же грабли, и теперь свой дефицит врачей они пополнят за наш счет. За чей счет потом пополним дефицит врачей мы? Пригласим шаманов из Папуа — Новой Гвинеи?»

Медицинская реформа, считает Владимир Олейник, может стать настоящей катастрофой для Украины, поскольку услуги станут не просто платными, а непосильными для простого человека. Если раньше в страну приезжали лечиться из-за доступных цен и уровня качества оказываемых медицинских услуг, то теперь медицинский туризм перестанет существовать из-за отсутствия специалистов.

«На Украине была очень неплохая стоматология — многие приезжали в страну лечиться, поскольку качество оказания услуг было не хуже, чем на Западе. У нас очень хорошие врачи в Институте сердца, они проводили уникальные операции. А сегодня эти специалисты вынуждены уезжать — у людей нет денег на платные услуги. Если раньше у нас была платная медицина, но она была доступная. А теперь цены вырастут до уровня частных платных клиник, а последние в свою очередь также взвинтят цены — медицина для избранных», — говорит собеседник ФАН.

Украинский политик и управленец уверен: новая медреформа — это социальная катастрофа.

«Американка, стоящая во главе минздрава или «минсмерти», как его называют в народе, сделает свое «черное дело» и уедет. У нее нет украинских родственников, которые будут пользоваться медицинской системой. Но люди останутся. Население не будет защищено, многие больницы и поликлиники закроют, а потом перейдут на народную медицину и скатятся к эпохе пещерного человека. А на Украине время «чумака». В дело вступят «кашпировские» и другие лжеврачи. При таких условиях нельзя будет обеспечить населению качественные медицинские услуги. Есть злая шутка: здравствуйте, я ваш лечащий врач — патологоанатом», — подытожил он.