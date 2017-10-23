Посольство РФ возмущено «гнусными» табличками на советских захоронениях в Вильнюсе

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Вильнюс, 23 октября. Российские власти резко раскритиковали Литву после того, как на захоронениях советских солдат в Вильнюсе появились некие поясняющие таблички. В них, в частности, говорится, что слова о вечной славе героев, «павших за свободу и независимость Литвы», являются идеологическими и не соответствуют исторической правде.

«Это безусловно гнусный поступок, оскорбляющий память 970 солдат, включая четырех героев Советского Союза, погибших в 1944 году при освобождении этой территории Литвы от немецко-фашистских захватчиков», — сообщает посольство РФ в Литве.

Представители диппредставительства подчеркнули, что намерены привлечь юристов, чтобы те дали правовую оценку данному факту интерпретации истории. Дипломаты также отметили, что не видят в словах, высеченных на мемориале погибшим, никакого искажения исторической правды. По их словам, Москва уделяет много внимания вопросу содержания захоронений советским солдатам как в России, так и за рубежом.