Сирия: эксперт рассказал, почему Асад не должен мириться с контролем курдов над Раккой

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Курды заявляют о полном освобождении Ракки, тем не менее сирийские власти будут считать город освобожденным только после того, как туда войдут правительственные войска. Об этом сегодня сообщил министр информации Сирийской Арабской Республики (САР) Мухаммед Рамиз Тарджаман.

Изгнание из Ракки боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1) является позитивным моментом, признает министр. Тем не менее то, что город теперь находится под контролем курдов, не означает автоматически, что он освобожден.

«Мы не считаем какой-либо город освобожденным, пока в него не войдет сирийская арабская армия и не поднимет сирийский флаг над ним. Это относится к любой точке сирийской карты», — цитирует слова министра Газета.ru.

Военный эксперт Юрий Котенок полностью согласен с сантиментами, выражаемыми сирийским правительством.

«Притязания Дамаска выглядит безупречно и с точки зрения международного права, и с точки зрения здравого смысла. На это указывает и вся логика развития событий. Когда ее освобождали от сил международного террористического интернационала, Ракка подверглась разрушительным авиаударам Международной коалиции. Эту бомбежку уже сравнивают с дрезденской. Вряд ли теперь у американцев и их союзников есть какое-то моральное право заявлять свои права на город», — заявил аналитики в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

В любом случае, США уже не раз демонстрировали, что их не особо интересует вопросы легитимности и законности. То, что сейчас Ракку и окрестные территории контролируют вооруженные формирования, вскормленные американцами, указывает на то, что задуманный в США мозаичный раскол Сирии уже произошел.

«Требуется завидный геополитический оптимизм для того, чтобы полагать, что Дамаск в ближайшем будущем сможет получить Ракку назад. Совершенно очевидно, что ни курды, ни «Сирийская свободная армия» (ССА), ни другие фракции инсургентов не принимают свои решения самостоятельно. Последнее слово здесь за США и тем транснациональным руководством, которое мы обычно ассоциируем со словом «Запад». Именно к этому центру принятия решений ведут все эти щупальца, дробящие Сирию на части и откалывающие от нее кусок за куском. Ракка — не единственная «точка» на сирийской карте, где сами сирийцы не являются ведущей силой. Не будем также забывать также о провинции Идлиб. Скоро места для ИГ на карте Сирии не будет, тем не менее это не отменяет главную проблему: часть территории страны оккупирована. При этом совершенно неважно сделано ли это ССА, курдами или непосредственно американцами», — продолжает Котенок.

Курды не намерены передавать Ракку под контроль правительства Башара Асада. На данном этапе никакие дипломатические усилия не способны будут этого изменить. Потому сирийскому руководству сейчас следует сосредоточиться на скорейшем завершении военной операции в провинции Дейр эз-Зор. Когда придет время говорить о послевоенном обустройстве Сирии, военные успехи обеспечат Асаду лучшие позиции на переговорах.

«Отношения курдов и официального Дамаска на данном этапе далеки от совершенства. Вряд ли какое-то нормальное правительство будет мириться с тем, что часть его территории отторгнута. Непонятно также, насколько курды когда-либо будут готовы внимать обещаниям официального Дамаска и насколько им удастся договориться о федеративных принципах будущего устройства страны. Постепенно переговоры и дипломатия становятся все более важными инструментами разрешения гражданского кризиса. Мы знаем, что с помощью России Дамаск проводит политику примирения на освобожденных территориях и способствует переселению непримиримых инсургентов в другие регионы страны. Но, к сожалению, сейчас главную роль в замирении Сирии все еще играет не дипломатия, а оружие», — подводит итог Юрий Котенок.

1 Организация запрещена на территории РФ.