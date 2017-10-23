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Боевики ИГ казнили отставного генерала САА в Аль-Карьятейне
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    Боевики ИГ казнили отставного генерала САА в Аль-Карьятейне

    18:16  23 Октября 2017
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    Боевики ИГ казнили отставного генерала САА в Аль-Карьятейне

    Хомс, 23 октября. Боевики «Исламского государства»1 казнили в Аль-Карьятейне бригадного генерала САА в отставке Ахмеда Мохамеда Абдельрахима.

    Источник в Сирии сообщил, что после освобождения населенного пункта Аль-Карьятейн в провинции Хомс  от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) военнослужащие САА обнаружили тело казненного игиловцами отставного генерала Абдельрахима. Вместе с ним были убиты два его брата, отмечает источник.

    Ранее сообщалось, что за время пребывания в городе Аль-Карьятейн «воины Халифата» казнили не менее 128 мирных жителей. В данный момент город зачищен от террористов.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #хомс #казнь
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