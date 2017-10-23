Боевики ИГ казнили отставного генерала САА в Аль-Карьятейне
Хомс, 23 октября. Боевики «Исламского государства»1 казнили в Аль-Карьятейне бригадного генерала САА в отставке Ахмеда Мохамеда Абдельрахима.
Источник в Сирии сообщил, что после освобождения населенного пункта Аль-Карьятейн в провинции Хомс от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) военнослужащие САА обнаружили тело казненного игиловцами отставного генерала Абдельрахима. Вместе с ним были убиты два его брата, отмечает источник.
Ранее сообщалось, что за время пребывания в городе Аль-Карьятейн «воины Халифата» казнили не менее 128 мирных жителей. В данный момент город зачищен от террористов.
#Syria #Homs R.I.P. Honorary Brigadier General Ahmed Mohamed Abdelrahim & his brothers— Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) October 23, 2017
Kamal & Abdel - their corpses found in #Qaryatayn pic.twitter.com/0ohJon6L55
1 Организация запрещена на территории РФ.